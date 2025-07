'HIT TVIT' UPRAVO NA TV PINK! Vučićević: Teroristi ludaci za ujutru planiraju 'opšti napad na Beograd', blokadu svih sedam mostova

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu ali i temu nedelje na društvenim mrežama.

Večeras u ''Hit tvitu'' ekskluzivno saznajte šta se krije iza najvećeg fašističkog skupa u poslednjih 80 godina, održanog u Zagrebu. Šta povezuje podržavaoce Tompsona i blokadere, ali i o dva lica Srbije govore Vojislav Šešelj, lider radikala i Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera.

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

PREDLOG BROJ 1 - Srbija nije stala

Komentarišući ovaj predlog Šešelj je rekao da postoji samo jedna Srbija, jedinstvena, koja je imala strpljenja, ali koja sada reaguje kako treba.

- Patrljci koji su ostali najavili su blokadu mostova, ako ih ne bude za sve mostove, udariće na Dedinje i Beograd na vodi. Policija tu treba što pre da reaguje i da im to ne dozvoli - istakao je Šešelj.

Kako je naveo, blokaderi u Zemunu su ustašoidi.

- Dajem rok policiji da ih sklone do srede - kazao je Šešelj i dodao da ga hapšenje ne plaši.

Upitan da prokomentariše puštanje studenata optuženih za teška krivična dela Šešelja kaže da je potrebna čistka.

- Ne možete menjati vlast na ulici, hoćete li da se zavodi vanredno stanje ili ćemo ovu vanrednu situaciju mirnije rešiti - kazao je Šešelj i dodao da se sve to treba razrešiti do izbora.

Voditeljka Verica Bradić je ponovila najavu blokadera da sutra od 7 ujutru blokira mostove u Beogradu.

pročitajte još ČIST TERORIZAM: Blokaderi planiraju opšti napad na svih sedam mostova u Beogradu

Vučićević je rekao da su ti neki odlučili da sutra ujutru krenu na opšti napad na Beograd.

- Oni u svom planu pišu ''opšti napad na Beograd''... Oni planiraju da ujutru u sedam blokiraju svih sedam beogradskih mostova - kazao je Vučićević.

Prema njegovim rečima, oni planiraju to sve da blokiraju, a onda su se na sastancima posvđali oko toga.

- Večeras treba da odluče, ako zaključe da ih nema dovoljno, onda u sedam idu na Dedinje i Beograd na vodi, jer je sutra sedmi juli, bukvalno imamo posla sa ludacima teroristima blokaderima, to je unutrašnji terorizam - naveo je Vučićević.

Kako je istakao, ako ih ne bude dovoljno, o tome večeras odlučuju, onda planiraju da potpuno blokiraju Dedinje i Beograd na vodi.

- Nemojte ljudi, molim sve građane, ne nasedajte na provokacije, ne tucite blokadere - apelovao je Vučićević.

Upitan o blokadama i pravu na zatvaranje ulica Šešelj kaže da bi prvo istakao koliko je propao Pravni fakultet i dodao da su oni najagresivniji profesori prazne glave.

- Blokade su nedozvoljene jer sprečavaju slobodno kretanje ljudi i roba - istakao je Šešelj.

Na to se nadovezao Vučićević i istakao da su teze zamenjene i da vlada neko ludilo.

- Kako neko ne može da se složi da nije dozvoljeno blokiranje ulica... U Londonu prošlog meseca petoro je osuđeno na četiri godine zatvora jer su pokušavali da blokiraju kružni auto-put - kazao je on.

Vučićević je govoreći o otvaranju auto-puta kaže da je to ogromna vest.

- Ovde je sramota govoriti da imamo sada auto-put do Požege... Mi smo nekad kretali Ibarskom do Požege i to traje, moraš dva puta da staješ, devedesetih smo po tri gume menjali dok dođemo do Ivanjice... Ovo toliko znači, prodisala je cela zapadna Srbija - naglasio je Vučićević.

On je rekao da je narodu toliko dosta blokada da je iz auta da se bije sa njima izašao čak i psiholog.

Govoreći o ponovljenim izborima u Kosjeriću Vučićević je rekao da je Vučićeva lista pobedila gde nije nikada do sada jer je svima dosta blokadera terorista.

Šešelj je rekao da mi pred sobom imamo psihopate koje samo jurišaju i koji nisu svesni svoje uloge.

- Kada normalan čovek oseti da ima problem sa psihom, on potraži pomoć, a onaj ko ne zna da ima, on srlja - ocenio je Šešelj.

Povodom toga što su novinarke Informera bile meta napada Vučićević kaže da je to njihova politika, da napadaju žene i da napadaju slabije.

- Reporter sa N1 ne samo da nije pomogao da zaštiti ženu, nego je još učestvovao u linču, pitao je zašto je Branka došla, bukvalno huška blokadere teroriste da napadnu Branku - kazao je Vučićević i dodao da je Savatović studirao u Novom Sadu kod Dinka Gruhonjića.

Vučićević je rekao da više nije u pitanju profesionalizam, već pitanje ljudskosti.

Šešelj je istakao da je značajno što je Branka odlikovana za novinarsku hrabrost.

Autor: Pink.rs