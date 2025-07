STAROVIĆ: Građani dobro pamte sva muljanja i 'šoranja' pokrajinskog budžeta koje je sprovodila g-đa Tepić

Tijanićeva definicija po kojoj se svako kreće u granicama sopstvene pokvarenosti dobija novu potvrdu svakim javnim nastupom Marinike Tepić. Njenom poimanju stvarnosti očigledno nije blisko to da nekoga u političkom radu mogu motivisati patriotizam, osećaj odgovornosti i dužnosti prema narodu, a ne koristoljublje kojem se rutinski podređuje interes nacije, istakao je Nemanja Starović, ministar za rad, boračka i socijalna pitanja.

Građani dobro pamte sva muljanja i "šoranja" pokrajinskog budžeta koje je sprovodila g-đa Tepić, rezolucije o Srebrenici koje je predlagala, kao i tragikomične optužbe na račun koka nosilja u Moroviću. Za razliku od nje, Miloš Vučević posvećeno služi otadžbini i to dokazuje svakoga dana. Štaviše, on je uspostavio zlatni standard političke odgovornosti u Srbiji, ne mareći za sopstvenu karijeru, a kamoli za bilo kakvu materijalnu korist. Siguran sam da će narod to pravilno vrednovati i nagraditi u vremenu koje je pred nama, baš kao što sam uveren da poražena politika koju predstavlja g-đa Tepić nikada neće dobiti podršku građana Srbije.

