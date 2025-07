EU ZAŠTITNICA SRPSKIH BLOKADERA: Danas celom svetu moramo poručiti, Srbi su počinili genocid! (VIDEO)

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos oglasila se na društvenoj mreži "Iks".

- Danas odajem počast žrtvama genocida u Srebrenici. Naša je dužnost da se sećamo. Naša je dužnost da ustanemo i nikada ne skrenemo pogled kada se dovode u pitanje ljudska prava i potkopava dostojanstvo drugih - napisala je Marta Kos.

Today, I pay respect to the victims of the Srebrenica genocide 🕯️



It is our duty to remember.



It is our duty to stand up and never look away whenever human rights are questioned and the dignity of others is undermined.#Srebrenica30 pic.twitter.com/vxNO8I0L7K