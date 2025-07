'OSVETA MORA DA BUDE SERVIRANA' Vučić otkrio ključan razlog za sprovođenje obojene revolucije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje na Informer televiziji gde govori o svim aktuelnim temama.

Na početku Vučić je komentarisao godišnjicu zločina u Srebrenici.

- Želim da istaknem i izrazim saučešće porodicama stradalih Bošnjaka u užasnom zločinu u Srebrenici. Ne postoji opravdanje za tako nešto i nadam se da se više neće ponoviti. Govoroću o nečemu drugom.

- Svi drugi mnogo više poštuju žrtve od nas Srba. Sa Dodikom i ljudima iz RS doneo sam odluku da zajednički obeležavamo sve događaje iz naše istorije da bi promenili odnos prema kulturi sećanja, da upoznamo naš narod, da znaju šta se događalo. Danas više od 60 odsto srednjoškolaca ne zna šta je Jasenovac i šta se tamo događalo.

- Ono što me brine je da mnogi u regionu svaku priliku koriste za dodatni političko-informativni napad na Srbiju ne bi li izdejstvovali da Srbija bude poslušna i slaba i na ovaj ili onaj način pod tuđom kontrolom. Teško je izboriti se kada imate iz Prištine, Podgorice, Zagreba, Ljubljane isti glas i gotovo uvek je protiv nas. To je uvek inicirano voljom velikih sila, to nije od juče.

- Šta god mi radili iz regiona, imate najmanje njih pet protiv nas. Ne mogu to da kažem za Skoplje, osim kada vam se javi neki podpredsednik vlade koji je pod direktnom kontrolom. Zvanično Podgorice, ne računajući Milana Kneževića i ponekad Andriju Mandića, sve ostalo potpuno jednako kao i Zvanično Sarajevo, nikakve razlike nema. I nemam nikakav problem sa tim, to je njihova politika. Samo mi moramo da znamo da stvari tako stoje. Naravno, to je uvek inicirano voljom velikih sila. Ako pročitate nekoliko knjiga dobrih i samo pogledajte Turke koji će da čute o genocidu nad Jermenima, gde je milion i po Jermena teško stradalo, i niko to ne sme da pomene, ali će zato svaki put nama Srbima da spočitavaju, kako oni kažu, genocid u Srebrenici. I to bez imalo milosti i bez imalo promišljanja da li time kvare ili ne kvare odnose sa bilo kim. A kada se glasa o rezoluciji o genocidu nad Jermenima, onda će da pozovu pola sveta da okrenu naopačke i da objasne da ćete time da ukinete pravo na bilo kakav odnos sa velikom činjenicom.

Vučić je govorio i o Tompsonovom koncertu u zagrebu.

- Došli su zbog promocije ustaštva, zajednički imenitelj im je anti-srpska politika. Pre nekoliko meseci formirana je vojna alijansa između Albanije, Zagreba i Prištine. Kosovo ne priznaju 4 NATO zemlje. Ovo je prvi put da NATO zemlje idu u savez sa nekim ko čak nije ni priznat. I ceo NATO ćuti. Rekli su mi da nisu bili posebno informisani i da nisu dublje ulazili u temu. Kada pogledate nivo šovinizma u Prištini, on je dostigao vrhunac.

Kaže da je na koncertu bilo od 280 do 290 hiljada i ističe da je to neverovatno veliki broj ljudi.

- Videli ste kulminaciju hrvatskog šovinizma na koji svi ćute. Kada pogledate nivo šovinizma u Prištini , on je dostigao vrhunac, teško da može da bude na većem nivou. Vrlo su snažne antisrpske emocije u delu regiona, nema ih u Rumuniji, Mađarskoj, Grčkoj, Kipru.

- Jedan od razloga izazivanja obojene revolucije je i moja borba u Ujedinjenim nacijama. Ukazao sam na to da ne možete manipulacijama da pobeđujete čak ni manje zemlje u svetu. Osveta takvom čoveku mora da bude servirana. To je jedan od ključnih razloga za sprovođenje obojene revolucije. Srbija ne sme da bude jača nego unižena i mora da se vrati na ono mesto koje je imala do 2012. godine. Ali nema ništa od obojene revolucije. Srpski narod je pritisnut ali to ne znači da ne oseća sve te pritiske. Samo Srbi nisu imali pravo na samoopredeljenje na prostoru bivše Jugoslavije. Čak i kada su nam otimali Kosovo i tukli ovu zemlju bombama i granatama ni tada im nije palo na pamet da kažu "izvinite". Moramo da poštujemo sebe, govorimo o svojim žrtvama, da sa pijetetom govorimo o njima i da čuvamo nacionalne interese. Moramo da uradimo sve da izbegnemo ratove i sukove. To nam je potrebnije nego bilo kome drugome. Mi ćemo svojom ekonomijom da preteknemo sve druge. Moraćemo da osnažimo vojsku da sebe zaštitimo, nećemo nikoga napadati.

Kaže da je ponosan na činjenicu da u Srbiji mržnja prema bilo kom narodu dominantno ne isplivava, za razliku od ostalih.

- U regionu mnogi čekaju drugo poluvreme da nam zadaju udarac čekićem u glavu. Ponosan sam što u Srbiji ne postoji antiislamski, antijevrejski stav. Naše srce, naša duša je mnogo veća, ne mrzimo nikoga. Ja neću da Bošnjake i Muslimane nazivamo pogrdnim imenima. Poštujemo sve druge i ne mrzimo nikoga. Neću da Bošnjake i muslimane nazivamo pogrdnim imenima. Želim da živim u normalnoj zemlji u kojoj ćemo da vodimo računa o svojim interesima. Ko dođe posle mene ili će da prihvatiti ili hvaliti to će biti signal da je odustao od srpskog interesa ili će morati da prolazi kroz pokušaj obojene revolucije kao mi. To je borba za normalnost.

- Ja sam sve ono što ne bi voleli da bude predsednik Srbije. Nisam dobar izbor za njih. Dobro pogledajte kada Pašiću nude i kada traže izlaz na more, šta Englezi rade? Evo ti Đakovica samo nema izlaz na more. Bilo to da je tražio kod Skadra, Drača ili bilo kom mestu. Ništa se promenilo nije. Uvek traže da se mi povinujemo njihovoj volji, da ne rastemo ekonomski, da se prilagođavamo jer ako ne uvek ćemo biti remetilački faktor.

