'HIT TVIT' UPRAVO NA TV PINK! Brnabić o fotografiji koja je uzdrmala Srbiju: Tu se vidi čitav koruptivni sistem i sve za šta se blokaderi bore

Šta je jedna fotografija otkrila sve i o blokaderima i zašto sopstveni narod proglašavaju genocidnim govore Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine, Dragan Gaga Antonijević, reditelj i Miloš Pavlović, student.

PREDLOG BROJ 1 - Obojena revolucija na platnu?

Brnabić je rekla da građani sve jako dobro razumeju i da je na ovoj fotografiji mnogo problema.

- Ona baca novo svetlo na sve ono što je Srbija preživljavala u poslednjih osam meseci, od pada nadstrešnice. Mi na fotografiji vidimo tužioca za organizovani kriminal koji pije u kafani sa ljudima koji nisu ni optuženi, a bili su na čelnim funkcijama Infrastruktura železnice - kazala je Brnabić.

Kako je rekla, Bojobić nije ni optužen, a sedi sa tužiocem koji treba njime da se bavi i to u kafani.

- Neverovatno da do danas to niko nije objašnjavao i da su svi još uvek tu, sede gde jesu, nadajući se da će neko ovo da zaboravi. Imate tu i gospodina Miloševića koji je čitav niz godina bio izvršni direktor Infrastruktura železnice - kazala je Brnabić.

Brnabić je rekla da se na pomenutim fotografijama vidi čitav koruptivni sistem i sve za šta se blokaderi bore.

- Ova fotografija mora biti predmet posebne istrage - poručila je Brnabić.

Antonijević je rekao da je pre nekoliko godina on upoznao Nenadića koji je ostavio dobar utisak i naveo da se pita šta mu se desilo od tada.

- Ovo nigde u svetu, nema teoretske šanse, ne može da se desi, a da tužilac ne podnese ostavku - ocenio je Antonijević.

Kako je naveo, on živi i u Srbiji i u Americi i tamo ovo ne bi moglo da se desi jer tamo tužioca bira narod.

- Ne znam ljude iz železnica, ali oni su definitivno bili na vrhu tih piramida i nemoguće da nisu pozvali ni da daju iskaz - kazao je Antonijević.

Prema njegovim žrtvama, porodice zaslužuju objašnjenje, a kako da veruju u ishod kada vide tužioca na ovakvoj fotografiji.

- Nenadić mora ili da se izuzme iz te istrage ili da da ostavku - naveo je Antonijević i dodao da je ova fotografija ekser u kovčeg.

Pavlović je kazao da se na fotografiji nalazi upravo ono protiv čega se blokaderi bore i pita ko je ovde izmanipulisan.

- Zar ovo nije šamar za sve studente koji misle da se bore za pravdu - upitao je Pavlović i dodao:

Moja poruka svim mladim ljudima, studentima, ne možete da budete pošteni ako stojite iza nepoštenih ljudi. Nadam se da sada vide koga su sve vreme podržavali, sa kim su imali posla. Rektor je ovde stvarno simbol licemerja... Mi ne treba da dozvolimo da Univerzitet bude poligon za bilo čije lične interese.

Brnabić je istakla da su Đokić i Bojović uzeli studente kao taoce, te da studenti nisu ti koji su blokirali fakultete već rektor i dekani.

- Blokirali su ih jer su želeli da iskoriste fakultete kao vid obračuna protiv vlasti, odnosno protiv Srbije - rekla je ona.

Komentarišući to što je FDU u poslednjem trenutku izašao iz blokada i to što je dekan Miloš Pavlović tražio od grada da ustupe prostorije za nastavu Antonijević kaže da je to morao čovek da uradi jer na fakultetu šetaju u bademantilima i organizuju ''orgijice''.

- Šalu na stranu, sada je dekan odlučio da uradi nešto pred penziju, pa će izgleda da stavi ključ na bravu - ocenio je Antonijević.

Kako je rekao, tamo se vrši ozbiljno ispiranje mozga sa priznakom autošovinizma.

- Tamo me niko ne zove, plaše se da ću ako dođem da kažem nešto suprotno od onog što im pričaju. Plašim se da su zakoračili i u antisemitizam - naveo je Antonijević.

Povodom objave ''smrt policiji'' on kaže da su oni nekako ispali najradikalniji.

Govoreći o tome da rektor Đokić nije došao na Univerzitet od decembra, da se u zgradi nalaze nepoznati ljudi Brnabić kaže da je sve to posao za tužioce i da sve pokazuje kako bi izgledala demokratija.

- Taj čovek, njegova jedina nadležnost i obaveza, jedina drušvena uloga je da kao rektor rukovodi Univerzitetom, zamislite kako bi nam sa njim u vlasti izgledala zemlja - kazala je Brnabić.

Komentarišući ponašanje rektora Đokića i njegovo korišćenje političke retorike i to što je uradio za Špigl Brnabić kaže da je to još jedno krivično delo.

- Nije problem intervju, već govor o studentskoj izbornoj listi - rekla je Brnabić i dodala da je to protivno zakonu.

U emisiji je prikazan snimak na kojem se vidi kako je policajac napadnut u Užicu.

- To nisu politički zatvorenici, to su brutalni nasilnici. Kako da ih puste - upitala je Brnabić komentarišući snimak.

Brnabić je istakla da su blokirali sopstveni grad i pita zbog čega je rektor Đokić imao potrebu da dolazi na takav skup.

Pavlović je upitan o ispitu koji je položio i opet dobio 10 rekao da je ponosan što je uspeo jer borba nije bila uzaludna.

- Položio sam taj ispit, dobio 10, onda su moje kolege počele da pišu razne komentare. Ja ne pravim klasifikaciju na lake i teške, svakom ispitu pristupam sa odgovornošću prema profesorima i predmetu - kazao je Pavlović.

On je rekao da nije lako nastaviti studiranje u ovoj atmosferi, ali da je već prošao svašta i da je navikao.

- Kada sam išao na ispit koleginica mi je poželela da izvučem teška pitanja i da padnem ispit - naveo je Pavlović i dodao da ga neki profesori zaobilaze.

Antonijević je izrazio veliku podršku Pavloviću i poručio mu da treba da bude ponosan.

- Hrabrost imaš i na pravom si putu - oceno je on.

Pavlović je rekao da su i njegovog brata u Doboju deca na igralištu zadirkivala i prozivala ''ćaci''.

PREDLOG BROJ 2 - Srebrenica

Antonijević je komentarišući ovaj predlog rekao da mu je fascinantno to što ne zna šta je više Srbija mogla da uradi, jer je tadašnji predsednik Vlade Aleksandar Vučić otišao da se pokloni žrtvama i dobio kamen u glavu.

- Oni su se uživeli u ulogu žrtve - kazao je on misleći na muslimane i dodao da ga više brinu naši koji hoće da kažu da je tamo izvršen genocid.

Kako kaže, Srbija treba da ima kulturu sećanja i mora da je jača kod mladih ljudi.

Autor: Pink.rs