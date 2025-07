U Petoj beogradskoj gimnaziji roditeljima je tražen novac za kupovinu poklona za one učenike koji su "pokazali hrabrost" tokom blokada, a nakon toga završili s odličnim uspehom, što je jeziva zloupotreba dece u političke svrhe.

Takođe, tražen je novac za pravljenje zahvalnica za svih 333 maturanta, koje su blokaderi, nažalost, prethodnih meseci koristili za proteste, ne mareći za to što su deca bukvalno izgubila celu školsku godinu.

V.D. direktora Pete beogradske gimnazije Danka Nešović kaže da su maturanti uredno završili sve svoje obaveze, a juče je bila zvanična dodela svedočanstava.

- To je trebalo da bude u petak i četvrtak. Međutim, roditelji su pozvali da prikuplja novac za štampanje zahvalnica svoj deci za hrabrost, itd. Pozvali su iz saveta roditelja. Pošto imamo 333 maturanta, onda je trebalo da se podeli ta pohvalnica svima njima. I Ono što je bil katastrofalno, to je planirano da se radi ispred škole u vreme kada smo mi imali zvaničnu dodelu svedočanstava - rekla je Nešović.

Kako kaže, predsednica Saveta roditelja je to predložila, da se skupi po 300 dinara, a ceo svet je video snimak iz februara, pa u aprilu, pa je bilo priprema da se fizički organizuje napad na mene, i na sreću do toga nije došlo.

- To su dogovarali nastavnici. Izvestan broj njih je bio tu. Deo nastavnika i dela roditelja su to planirali, učenici su tu najviše izgubili. Od 16. decembra nije bilo nastave, krenula je 5. maja tek. Najviše su oni izgubili. Za mesec dana ne može da se završi polugodište - rekla je ona, pa se dotakla incidenta od juče:

- U školi je bilo sve kako treba, ispred škole isto. Podeljena su ta svedočanstva, u tašmajdanskom parku. Glupo je da propadnu... Tu nema potpisa, imena i prezimena. To su "Roditelji"- navela je Nešović.

Problem u svemu ovome je podsticanje na nasilje, dodala je potom.

Učenici su primali pare, bila je podela među profesorima takođe, i to u zvirnici, rekla je Nešović.

- Imamo situaciju gde su učenici organizovali humanitarni koncert svojevremeno. U aprilu je to bil. Oni su hteli da pomognu nastavnicina. Do mene su dišle informacije i dokazi da su kod sebe u džaku imali milion i po dinara u džaku, i to su delili nastavnicima. Po sopstvenoj proceni učenika, oni su odlučivali kome će ići koliko... 100 evra za čast. A onda dobijem informaciju da im je ostalo 518.000 dinara... Pa sad, ko će to odneti kući. To je sve vreme cirkulisalo - rekla je ona.

- Učenici i nastavnici su spavali u gimnaziji do 5. maja. Kuvali su, sušili veš. Ostala su ćebad, dušeci. Na kraju su izneti, ali i dalje ima stvari koje treba da se sklone. Nastavnici su meni lično rekli da su puno radili tokom spavanja u gimnaziji, da su se sloidarisali sa učenicima. Jedna nastavnica je čistila prozore i wc. Navodno je bilo prljavo, tetkice nisu stizale. One nisu u hotelu... - objasnila je Nešović.

Profesor sa Pravnog fakulteta Prof. dr Vladan Petrov istakao je da je profesor Ovsa Čavovski rekao da je jasno da je u sve ovo upleten neki centar odlučivanja... Da postoji neki mastermajnd koji sve ovo vodi i organizuje.

- Ne postoje ljudi, imena, potpisi... Takvi ljudi su anonimni. Oni vrše funkcije - rekao je Petrov, a onda se dotakao situacije na Pravnom fakultetu:

- Imamo muzejsku postavu koja je dugo godina bila u Vršcu, koja je za stalno prebačena u amfiteatar. Imamo delove muzeja na fakultetu, i oni se sada nalaze na fakultetu. Slobodan Jovanović je veliko ime, jedan od naših najvećih naučnika... Nesporno je da je veliko ime, i imamo amfiteatar koji je pretvoren u muzej, i evo, tu se nalaze ove njihove stvari - rekao je Petrov.

Nekada se baš uzvišeno ulazilo u zgradu, bila je jedna fama kod ljudi iz različitih branši, koji su završili ovaj fakultet, rekao je on, pa dodao:

- Bili su mišljenja da je to hram nauke, političke, pravne moći. Međutim, ovo u šta je napravljen fakultet... Ovo je akademski genocid u pokušaju - dodao je Petrov.

- Ovo ima za cilj da pokaže kako bi trebalo da nam država izgleda. Fakultet brlog, država brlog - naveo je Petrov.

Govoreći o puštanju Užičana koji su napali policiju, Petrov dodaje da se ne slaže sa odlukom suda.

- Kao sudija Ustavnog suda moram da budem malo uzdržan, ali, apelujem na kolege da moraju da rade po ustavu i zakonu. Ovde je napadnuta policija, imamo nasilje nad policijom. Možda ima individualnih slučajeva, da je neki policajac prekoračio onaj minimum upotrebe sile... Imamo dakle krivično delo, gde je čovek zatečen pri izvršenju Ovaj govor... On čita sa telefona, pa opet je to taj isti centar, a on je samo provodnik. Svakako nemaju ime, nemaju stav... Koliko vidim nemaju ni stav ni program. Stavove izlažu na osnovu toga što im je to neko napisao - rekao je Petrov povodom puštanja Užičana iz pritvora.

- Čak i ponašanje čoveka koji je izašao... On je nažalost potvrdio da je sud doneo pogrešnu odluku. Taj nivo bahatosti dostigao je najviši mogući stepen. Umesto da ode kući, da kaže da se brani sa slobode... On je bahat. Moramo insistirati na krivično pravnoj odgovornosti. To mora biti po hitnom postupku. Ono što je važnije je da u jednom temeljno sprovedenom psotupku, takvi ljudi budu sankcionisani. Ako sankcije nema... To nije dobro. Moramo ovde da u narednom periodu, pošto je i Vučić rekao da dolazi vreme odgovornosti, moramo da pokažemo građanima da se kriminal ne isplati - rekao je Petrov potom.

Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović kaže da svi koji prave haos u državi u poslednjih nekoliko meseci zapravo nisu studenti, već ljudi koji su aktivisti određenih političkih stranaka.

- Ako si bacio molotovljev koktel, ako si nekoga udario, samo pobegneš na Pravni, tu niko ne sme da vas dira. Kažu postoji autonomija fakulteta, setite se bežanije 28. Šta, ja ubijem čoveka, i Pravni me štiti? - dodao je Bajatović, pa se dotakao ispita na novosadskom sajmu.



- Izašlo je više studenata na ispite, nego što ima blokadera. 6 puta više. Nema ih poslednjih osam nedelja više od 20 u plenumu. Očigledno je ova banda profesionalnih demonstranata, kada je problem, kada treba da se sklone, beže na fakultete. To su ljudi sa problemima u glavi. Ovo što se desilo u Novm Sadu, Bogradu, fakultetima, pa to je obojena revolucija. Juče je organizovan novosadski ispit. prijavilo se nešto manje od 120 studenata, izašlo je 68. To je visoka izlaznost - naveo je Bajatović.

Došli su roditelji, oni su bili iznaneđeni, dodao je Bajatović.

- Ovi lanci i katanci, čemu služe? Osim obojene revolucije, da li naši građani, ili deo građana shvataju da su lanci i katanci namenjeni Srbiji. Ako se promeni vlast ovo su lanci i katanci za privredu, finansije, penzije, izgradnju... Što se napada crkva? Ovde je otvorena gomila pitanja - nastavlja Bajatović.

