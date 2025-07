'I oni koji su protiv vlasti znaju koliki je značaj novog auto-puta' Ivica Dačić zapušio usta blokaderima

Danas se u Požezi održava veliko narodno veselje povodom otvaranja novog auto-puta do Požege, a tom događaju, između ostalih, prisustvuje i Ministar unutrašnjih poslova u Vladi Srbije, Ivica Dačić.

Kako je istakao Dačić, čak i oni koji su protiv vlasti, ne mogu da ne vide značaj novog auto-puta.

- Nisam dosad putovao novim delom auto-puta, iznenadio sam se koliko je manje potrebno stići dovde. To čovek sam vidi sopstvenim očima. Čak i ovi koji su protiv vlasti ne mogu ništa da kažu tim povodom. Jednostavno su protiv svega što može biti plus za vlast. Ne bih se obazirao na različite primedbe, jer bi oni voleli da u Srbiji bude što gora situacija kako bi to zloupotrebili. Ovo je velika stvar za ovaj kraj, o ovome se govorili ko zna otkad i eto konačno se dogodilo. Ali još nismo došli do kraja, pa se nadamo da ćemo za jedno 10 godina sve završiti - kazao je Dačić za Informer.

Autor: A.A.