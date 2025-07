Mračna tajna arhitektice blokaderke iz Aranđelovca

Arhitektica i lice protesta protiv Beograda na vodi Ksenija Đorđević, priznala je da je radila na jednom od ključnih objekata tog istog projekta – hotelu Bristol, i to po pozivu Mohameda Alabara.

Nakon njenih izjava, postavlja se se pitanje da li je reč o licemerju, dvostrukim aršinima ili možda nešto treće.

Dok su protesti bili u punom jeku, a Ksenija Đorđević više puta viđena i snimljena kako "pumpa" i poziva na "borbu protiv uzurpacije grada", iza kulisa je, kako sama kaže, bila angažovana na projektu koji je simbol svega protiv čega se navodno bori.

U intervjuu bez mnogo zadrške, priznaje:

"Recimo, hotel Bristol. Kada su me angažovali, gospodin Mohamed Alabar i njegov tim su tražili tri rešenja. Odgovorila sam da ne postoje tri rešenja, već tri strategije. Jedna je relativno dobra, jedna je veoma loša, a jedna pobeđuje. Objasnila sam. Prva strategija bi bila – u redu, zaštitili smo fasadu, vidi se kako je to izgledalo početkom prošlog veka, kada je izgrađen, sad možemo da napravimo iste podove, stolice i lustere kao u to vreme. Napravili bismo istorijski simulakrum. To su kulise. Onda se dodaju klime, ispune se svi današnji tehničko-tehnološki zahtevi i to je to. Ta strategija nije loša, ali nije ni dobra".

Zanimljivo je kako s jedne strane optužuje Beograd na vodi za urbanistički kriminal, dok s druge bez problema prihvata poziv Mohameda Alabara da radi na njegovom luksuznom simbolu.

Još je jasnija u nastavku:

"Raditi na hotelima, kakav su hotel Moskva, pa hotel Slon i onda hotel Bristol, velika je čast, ali i odgovornost. Radite na kulturnom i istorijskom nasleđu jednog naroda. Prvo se mora postaviti filozofsko a i teorijsko pitanje – šta je tu autentično"?

Teorijska pitanja su važna, ali postavlja se pitanje kako se ona uklapaju u kontekst rada na projektu koji je simbol svega protiv čega se javno protestuje.

Zato ostaje i pitanje za državu:

Zašto ljudi koji javno podržavaju rušenje projekta Beograda na vodi, dobijaju novac, i to milionske sume, da na tim istim projektima rade?



I pitanje za Kseniju Đorđević:

Zašto ste prihvatili ponudu "korumpiranog tvorca Beograda na vodi" da radite na hotelu?

Autor: A.A.