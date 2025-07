Đurđev: Macut za 100 dana pokazao da nije premijer za jednokratnu upotrebu, već za velike stvari!

Izborom dr Đura Macuta za novog premijera Srbija nije dobila kozmetičku političku rokadu, već uglednog, obrazovanog i menadžerski veoma sposobnog šefa Vlade koji je oko sebe okupio kompaktan tim stručnjaka, te ni konkretni rezultati nisu izostali tokom prvih 100 dana rada Vlade Srbije, rekao je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

- Ti rezultati su dijalog sa Beogradskim univerzitetom koji je rezultirao početkom studentske nastave i deblokadama fakulteta, zatim pripremom terena za nastavak odličnih energetskih i drugih odnosa Srbije i Rusije, kao i odlaganjem uvođenja američkih sankcija NIS-u, te je pažnja posvećena i nacionalnim identitetskim temama poput pokretanja usvajanja zakona o udžbenicima koje će štampati isključivo naša država i obeležavanja sećanja na žrtve ,,Bljeska" i herojsku borbu na Paštriku - izjavio je Đurđev.

On odbacuje kritike na račun premijera Macuta kao čoveka koji je doveden na premijersku funkciju da bude statista i da služi za jednokratnu upotrebu.

- Macuta niko nigde nije doveo, već ga je izabrala legalna i legitimna skupštinska većina. Da nije statista već je, sasvim suprotno, veoma dinamična politička figura svedoči i to da je za prethodnih 100 dana dao važan doprinos smirivanju situacije na fakultetima, a time i slamanju obojene revolucije protiv Srbije. Nema ni govora o nekakvoj jednokratnoj upotrebi, jer je Macut čovek koga je Srbija pozvala da joj služi kad joj je bilo najteže i on je taj poziv prihvatio časno i predano i neće se povući ni pred kim. Zato ne sumnjajte da će Macut, zajedno sa svojim stručnim timom, biti tu gde jeste sve do raspisivanja narednih redovnih parlamentarnih izbora - zaključio je Đurđev.