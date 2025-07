Profesor sa Pravnog fakulteta Vladan Petrov je jutros, govoreći za Jutro sa dušom istakao da je vreme da se nastava vrati u normalne okvire, ali da se ne "fušeri" kao što je bio slučaj sa pojedinim profesorima.

- Meni su zamerili što sam gostovao kod vas... I sada će verovatno... Ovo je važno. Selekcija. Zašto selekcija studenata, bivših, sadašnjih, budućih? Vi ste dokazano završili fakultete, sa visokim ocenama. Kod blokadera. Oni su vas se odrekli. Kako su se vas odrekli, tako su se odrekli studenata koji su kao blokirali fakultete. Ne treba da deca, ti moji studenti da misle da li ću biti profesor osvete, ne treba da misle da li ću da pravim neku vrstu podele. Ne, svi su oni moji studenti. Dobiće olakšice jer živomo u vanrednom stanju... Te olakšice su jedan mač sa dve oštrice. Prvo, evidentno je da otkidate deo važne ispitne materije koji bi trebalo da nauče. Godinu smo pretvorili u sklepani kurs. To odgovorno tvrdim - rekao je Petrov.

Kako dodaje, veliki broj profesora je isfušerisao kombinovanu nastavu, dodao je on.

- Dolazio sam svakog ponedeljka i srede, i od 20 do 40 studenata sam imao, a nijednog drugog profesora nisam video. Ja ih sada molim da se vrate u akademsku normalnost... Neka se manu političke scene, šta će biti u septembru, oktobru... Neka izađu u javnost, imenom i prezimenom, neka kažu. Kažu da su studenti sami nešto smislili. Pa ja se nikada ne bih prao od studenata sa kojima sam nešto dogovarao, organizovao. Ogromna je količina kukavičluka - rekao je Petrov.

Molim studente da razmisle koga će predložiti, ako budu u prilici, na tu listu, kaže Petrov.

- Važno je da se vratimo svom poslu. To znači, iz jednog stanja pasivnosti, moramo da pokažemo veći stepen agilnosti. Da mobilišemo, kako profesor čuveni Varta kaže. Oni će odmah posle prijemnih da ih mobilišu, jednostavnim načinom. Nisu sa svih zidova i vrata sklonjene crvene šake, sektaški simboli... Moramo da očuvamo decu, čast, integritet - dodao je profesor.

Moj radni dan traje oko 12 sati, i uvek sebi kažem da neću ići na nastavne konsultacije, pa ti si sudija Ustavnog suda, kako je moguće da samo ti izigravaš nekakvu budalu, da pokušavaš da stvoriš privid da se nešto radi, a onda shvatiš da je sve to zbog studenata i roditelja, ali i profesori koji me zovu, kaže on.

- Mnogo je onih koji reč nisu rekli, a nisu podržavali blokade. Imam ljude koji su mi davali informacije, imali drugu vrstu znanja o nekim stvarima. Bio sam personifikacija njihove borbe. Ja ću neke te ljude da stavim u knjigu, drugačiju od Vučićeve, jednog dana, da predstavim, da ukažem kako su pomogli u ovoj zajedničkoj borbi - kaže on-

- Rektor je izvršio akademski zločin i diskriminaciju, jer je napravio razliku između studenata. Napravio je dodatne podele, nije samo negativno to što je smanjen broj studenata, imaćemo probleme između profesor,a dekana... Ima dekana koji me zovu i peru ruke od rektora. I ja želim da im verujem da su iskreni - dodao je profesor.

Da sam bio dekan Pravnog, podneo bih ostavku, i rekao da ne mogu d aobavljam svoj posao, a to je najmanje što bih mogao da učinim, naveo je Petrov.

Autor: D.B.