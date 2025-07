NE DRMAJTE NAM KAVEZ, JER AKO GA OTKLJUČAM, NEĆE BITI DOBRO! Željko Mitrović stao u zaštitu Gordane Uzelac pa brutalno POKOPAO blokadere! (VIDEO)

Novinarka televizije Pink Gordana Uzelac našla se na meti hejtera koji joj prete linčom nakon što je objavila prilog o Studentskom kulturnom centru, ustanovi kulture koju su demolirali blokaderski zbubidani.

Tim povodom, na društvenoj mreži Tiktok oglasio se i direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović koji je stao u zaštitu svoje zaposlene, a onda i na simboličan način prestavio studente zgubidane koji su mesecima opsedali Studentski kulturni centar.

Mitrović je, kao što možete videti - blokadere zgubidane predstavio kao majmune, te je uz snimak kreiran uz pomoć veštačke inteligencije, ostavio i oštru poruku:

- Goca Uzelac je novinarski razotkrila, šta se dešavalo u SKC-u u prethodnih nekoliko meseci! Sad joj bitnage prete na Tviteru! Savet: Ne drmajte nam kavez, jer ako ga otključam, neće biti dobro! - poručio je Mitrović.

@zeljkomitrovic_ Majmunska posla u meni mnogo dragom SKC-u! Moj bend Oktobar 1864 je svoj prvi koncert održao baš u SKC-u ♬ original sound - Zeljko Mitrovic

JEZIVE PRETNJE

Podsetimo, da će goreti u paklu, nakon što će joj prethodno grupa blokadera doći ispred stana u kom živi, uz veliki broj uvreda, samo su neke od pretećih poruka koje su upućene Gordani Uzelac.

- Nije mi svejedno, kada je jutros stigla jedna poruka, e to nisam mogla da prećutim, to su pretnje smrću, da ću završiti, da će kada skinu ovu vlast i mene dočekati taj scenario, uz uvrede da sam ustaška kurva i sve epitete... Prijavila sam to, nadam se da će se završiti na pretnjama, da neće preći u obračun - navela je Uzelac juče ujutru.

Autor: D.B.