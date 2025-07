UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Predsednik Vučić obilazi radove na Dunavskom koridoru: Ovo je velika stvar za ISTOK SRBIJE

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove na Dunavskom koridoru kod Golupca, koji predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih poduhvata.

Izgradnjom Dunavskog koridora, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata, istočna Srbija dobija direktnu, brzu i bezbednu vezu sa Beogradom i evropskim pravcima. Radovi napreduju, deo trase je već pušten u saobraćaj, a završetak čitavog projekta očekuje se početkom 2026. godine.

- Sve izgleda sjajno -rekao je Vučić.

- Po najgorem scenariju ostaje nam 8 kilometara puta za sledeću godinu -rekli su predsedniku.

Kada bude gotova cela brza saobraćajnica od Beograda do Golupca će se stizati za samo sat i 20 minuta, a od Beograda do Požarevca za 50 do 55 minuta.

- Ovo je velika stvar za istok Srbije, ali ne smemo da zapostavimo ni južni deo i tu ćemo uložiti nešto. Mada je ovo atraktivniji deo, na Dunavu je -rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić