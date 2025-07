Predsednik Aleksandar Vučić je tokom obilaženja Dunavskog koridora najoštrije osudio napade na novinarku televizije Pink Gordanu Uzelac kojoj prete linčom nakon što je objavila prilog o Studentskom kulturnom centru, ustanovi kulture koju su demolirali blokaderski zbubidani.

- Oni žive u potpunom drugom svetu, a onda im je kriva Goca Uzelac kao da je ona to sve tu donela. A nije ni pokazala sve. Nju su već tukli oni iz "Dveri", a sada se prave kao da se ništa nije desilo. Blokaderi kukaju za sve što se njima dešava, a kada neko udari Gordanu Uzelac ili neku drugu novinarku pesnicom u glavu, to im je okej - rekao je Vučić.

Podsetimo, Gordana Uzelac se našla meti blokadera nakon emitovanja izveštaja o stanju zatečenom u SKC-u, ustanovi kulture koju su blokaderi demolirali, a zbog raskrinkavanja i pokazivanja njihovog pravog lica, novinarka Pinka suočila se sa pretnjama i pozivima na linčovanje.

Da će goreti u paklu, nakon što će joj prethodno grupa blokadera doći ispred stana u kom živi, uz veliki broj uvreda, samo su neke od pretećih poruka koje su upućene Gordani Uzelac.

- Nije mi svejedno, kada je jutros stigla jedna poruka, e to nisam mogla da prećutim, to su pretnje smrću, da ću završiti, da će kada skinu ovu vlast i mene dočekati taj scenario, uz uvrede da sam ustaška kurva i sve epitete... Prijavila sam to, nadam se da će se završiti na pretnjama, da neće preći u obračun - navela je Uzelac.

Taj fizički obračun, nažalost, već se dogodio 2017. godine, kada je na radnom zadatku - Gordana Uzelac pretučena ispred zgrade televizije Pink zajedno sa kolegincom Marom Dragović. Nakon svega kaže, strah je još veći, ali će svoj posao nastaviti da radi na profesionalan način, kao i do sada.

- Danas je nekako mnogo gora mržnja prema ljudima koji ne misle isto i zaista mogu da kažem da mi nije svejedno, dobila sam poruku od mame i tate da ne idem sama nigde neko vreme, i oni su uplašeni, ja sam uplašena, ali neće me zaustaviti - kazala je Goca Uzelac.

Na ovom primeru jasno se vidi da je nasilje blokadera prema novinarima koji njima ne odgovaraju - uzelo maha, zbog čega je krajnje vreme da se tom nasilju i pretnjama - bez odlaganja stane na put.

Autor: Iva Besarabić