BEOGRAĐANI ODUŠEVLJENI! Željko Mitrović sa Gocom Uzelac prošetao Knez Mihajlovom ulicom: Beograd je grad divnih ljudi i energije - To je poruka svima koji bi da nam zabrane SLOBODU I ISTINU!(VIDEO+FOTO)

Novinarka televizije Pink Gordana Uzelac našla se na meti blokadera nakon emitovanja izveštaja o jezivom stanju zatečenom u SKC-u, ustanovi kulture koju su blokaderi demolirali! Zbog raskrinkavanja i pokazivanja njihovog pravog lica, novinarka Pinka suočila se sa užasnim pretnjama i pozivima na linčovanje.

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović je od prvog trenutka kada je Gordana Uzelac izložena linču, stao u njenu zaštitu, pa se juče, najpre direktno obratio "bitangama" koje joj prete, a onda i rešio da sa svojom novinarkom prošeta Knez Mihajlovom ulicom.

Mitrović je na taj način želeo da pošalje jasnu poruku da njegova medijska kuća stoji iza svoje novinarke i da ne pristaje na zastrašivanje.

- Beograd je grad dobre energije, divnih ljudi! To je najveća i najjača poruka svima koji bi da nam zabrane slobodu i istinu - naveo je Mitrović.

Njih dvoje su ulicom prošetali najnormalnije, što je izazvalo pozitivne reakcije Beograđana, a u jednom trenutku, Mitrović je rešio i da "počasti" ulične svirače.

"Ne drmajte nam kavez, jer ako ga otključam, neće biti dobro!"

Podsetimo, na društvenoj mreži Tiktok Mitrović je, na simboličan način, prestavio studente zgubidane koji su mesecima opsedali Studentski kulturni centar.

Mitrović je, kao što možete videti - blokadere zgubidane predstavio kao majmune, te je uz snimak kreiran uz pomoć veštačke inteligencije, ostavio i oštru poruku:

- Goca Uzelac je novinarski razotkrila, šta se dešavalo u SKC-u u prethodnih nekoliko meseci! Sad joj bitnage prete na Tviteru! Savet: Ne drmajte nam kavez, jer ako ga otključam, neće biti dobro! - poručio je Mitrović.

@zeljkomitrovic_ Majmunska posla u meni mnogo dragom SKC-u! Moj bend Oktobar 1864 je svoj prvi koncert održao baš u SKC-u ♬ original sound - Zeljko Mitrovic

DANIMA JOJ STIZALE JEZIVE PRETNJE

Podsetimo, da će goreti u paklu, nakon što će joj prethodno grupa blokadera doći ispred stana u kom živi, uz veliki broj uvreda, samo su neke od pretećih poruka koje su upućene Gordani Uzelac.

- Nije mi svejedno, kada je jutros stigla jedna poruka, e to nisam mogla da prećutim, to su pretnje smrću, da ću završiti, da će kada skinu ovu vlast i mene dočekati taj scenario, uz uvrede da sam ustaška kurva i sve epitete... Prijavila sam to, nadam se da će se završiti na pretnjama, da neće preći u obračun - navela je Uzelac.

Taj fizički obračun, nažalost, već se dogodio 2017. godine, kada je na radnom zadatku - Gordana Uzelac pretučena ispred zgrade televizije Pink zajedno sa kolegincom Marom Dragović. Nakon svega kaže, strah je još veći, ali će svoj posao nastaviti da radi na profesionalan način, kao i do sada.

- Danas je nekako mnogo gora mržnja prema ljudima koji ne misle isto i zaista mogu da kažem da mi nije svejedno, dobila sam poruku od mame i tate da ne idem sama nigde neko vreme, i oni su uplašeni, ja sam uplašena, ali neće me zaustaviti - kazala je Goca Uzelac.

OGLASIO SE I PREDSEDNIK SRBIJE

Naime, predsednik Aleksandar Vučić je tokom obilaženja Dunavskog koridora najoštrije osudio napade na novinarku televizije Pink.

- Oni žive u potpunom drugom svetu, a onda im je kriva Goca Uzelac kao da je ona to sve tu donela. A nije ni pokazala sve. Nju su već tukli oni iz "Dveri", a sada se prave kao da se ništa nije desilo. Blokaderi kukaju za sve što se njima dešava, a kada neko udari Gordanu Uzelac ili neku drugu novinarku pesnicom u glavu, to im je okej - rekao je Vučić.

