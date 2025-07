Hadžisalihović se obratio blokaderima u Novom Pazaru: Zašto ste bili tako mirni i suzdržani kada su svi drugi fakulteti u Srbiji odblokirani

Predsednik Bošnjačke građanske stranke Jasminko Hadžisalihović obratio se studentima u blokadi.

- Možete posle ovoga što ću napisati da me pljujete i vredjate koliko hoćete, ali dragi "studenti u blokadi" i svi njihovi fanovi hoću da vas pitam zašto ste bili tako mirni i suzdržani kada su svi drugi fakulteti u Srbiji odblokirani i zašto baš SVE pozivate samo u Novi Pazar na proteste? Pa, evo, na drugim fakultetima po Srbiji se održavaju ispitni rokovi i niko nije pozivao gradjane da se tamo okupljaju, čak je dekanka Filološkog koja vas je podržavala i bila uz vas na početku, pre neki dan izbacila studente sa fakulteta. Ili, recimo, intervencija policije u SKC-u koja je isto tako skoro pa mirno prošla. Ali, eto, vi baš rešili da poslednje trzaje odbrane autonomije univerziteta i novi plamen protesta napravite u Novom Pazaru? Zašto? Shvatate li, a verujem da shvatate jer sam ubedjen da oni koji vas instruišu odlično znaju zašto to rade, svu opasnost incidenta koji može da se dogodi u Novom Pazaru? Koliko god se vi pravili i glupi i naivni, a niste ni jedno ni drugo nego ste pokvareni i podmukli, intervencija policije nema istu "težinu" u Novom Pazaru kao u Nišu ili Kragujevcu. Neki, eventualni, sukob u Novom Pazaru nema istu konotaciju kao sukob u Beogradu ili Jagodini, jer sve to može da dobije jednu potpuno novu dimenziju. Kome trebaju, osim N1 i Nove S, slike eventualnih nereda u Novom Pazaru i izazivanje unutarbošnjačkih i medjunacionalnih tenzija? Ako se ima u vidu da skoro sve bošnjačke partije koje imaju sedište u Novom Pazaru (osim SDA) participiraju u republičkoj vlasti te da nema organizovane političke volje da se, kao što to radi opozicija u ostatku Srbije, podrže studentski protesti onda stvarno ne znam kome je u interesu podizanje napetosti u Sandžaku i Novom Pazaru? - naveo je Hadžisailović u objavi na Fejsbuku i dodao:

Opet ponavljam, to je meni ključna stvar, blokade fakulteta po Srbiji su skoro pa okončane, blokade po ulicama gube na intenzitetu i ako je neko rešio i misli da je dobro da u ovom trenutku "podigne" blokadersku borbenu gotovost protesta baš u Novom Pazaru onda mislim da se igra vatrom i da to nije dobro mesto za vraćanje "energije" pumpanju. Nemoj samo da kada postane gusto opet "skidate" prsluke, evo čitam na N1 da su studentski redari upravo to uradili na protestu ispred DUNP i ako se okupilo "samo" 300 ljudi jer ne mogu da kontrolišu situaciju, jer kada nešto pokrenete onda za to morate preuzeti i odgovornost. A ovaj poziv na protest u Novom Pazaru, nakon ovoga što se sinoć dogodilo, vam to ozbiljno breme odgovornosti stavlja na pleća. Bojim se da ovo što radite može da izmakne kontroli, nadam se da neće, i da ste svesni svih posledica koje sa sobom nosi i može imati i najmanji incident u ovom delu države. Vredi li to toliko, nakon što je većina fakulteta po Srbiji odblokirana, je moje pitanje za sve vas koji ovo podržavate. I, evo, opet vas pitam što to niste radili negde drugde nego ste baš rešili da opet po našim ledjima puca?! Uvrede koje ćemo trpeti, i Novopazarci i svi Bošnjaci u Sandžaku i Srbiji, su najmanji problem jer sa njima živimo decenijama...

- Iskreno se nadam da će Bošnjaci u Novom Pazaru biti mudri, kao i da Srbi i Bošnjaci neće podleći pritisku, i da sve ovo neće dobiti (što je na ovim prostorima teško izvodljivo) medjunacionalni predznak. Nadam se da policija neće reagovati i koristiti prekomernu upotrebu sile, kao i da će država reagovati samo u slučaju krajnje nužde. Mogli ste, dragi naši "nobelovci", bar što se mene tiče, ove vaše poslednje bitke da bijete i paljenje nove iskre pobune da izvedete i mimo nas, jer posledice vaše neuspešne borbe će se opet po našim ledjima slomiti. To što su vas "prodali" profesori, dekan i intelektualna "elita" radi povećanja svojih plata, što vas se odriču i "mere" ima li taj vaš protest i dalje snage da sruši režim ili je bolje da se ponovo "prešaltaju" i vrate na stranu konformizma koji im se izmiče, što izgleda više nisu sigurni u to da vas vredi i dalje podržavati zato što se pitaju da li ta "studentska lista" može pobediti na izborima, pa ni ko je uopšte čini, sve to nije razlog da (ne)svesno dižete tenziju i da se sve to po bošnjačkim ledjima na kraju prebije. Na ovaj, ili onaj, način. Može to malo, ovaj put, i bez nas - naveo je Hadžisailović.

