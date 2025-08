UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS Brzo se radi, vidim sad i somehe! Vučić obilazi radove na obnovi kuća izgorelih u požaru

Predsednik Vučić u obilasku radova na obnovi kuća izgorelih u požaru u naselju Novo Momčilovo, a potom i u naselju Konjarnik

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je u poseti opštini Žitorađa.Predsednik Vučić obilazi radove na obnovi kuća izgorelih u požaru u naselju Novo Momčilovo, a potom i u naselju Konjarnik.

- Vidim malo i osmeha sad. Brzo smo reagovali - rekao je Vučić tokom obilaska radova.

- Mi smo ovo bukvalno privatno obezbedili, zamolili smo ljude. Brzo se to radi. Tako da sam baš srećan - rekao je Vučić.

- Obezbedili smo kao drugi program 86.000 dinara pomoći za one koji su pogođeni požarima. Video sam da 43 prijave nisu prošle uslove uredbe Vladine, vas bih zamolio da ispravite to, a vas iz Vlade Srbije bih zamolio da pomognete po tom pitanju da to rešimo rekao je Vučić.

Zato bih vas molio da ispravite te papirološke stvari - kazao je on.

Zamolio je lokalnu vlast i Vladu da pomogne tim ljudima da to isprave.

Narod je zatim počeo da deli svoje probleme koje ima sa predsednikom Srbije.

Govoreći o hapšenju Dodika i Momirovića Vučić je rekao da je presuda Milorada Dodika nešto očemu će nacionalni savet za bezbednost doenti svoje odluke.

Podsetimo, Vučić je ranije rekao da je počela izgradnja kuća u mestima pogođenim požarima, u Žitorađi, Kuršumliji - Topličkom okrugu i najavio je da će otići da ih poseti.

Vučić je kazao da su već počeli privatnim donacijama da pomažu u Topličkom okrugu ljudima čije su kuće izgorele u požaru.

Autor: Dalibor Stankov