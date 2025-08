Čvrsto se protivimo mešanju Brisela u suverena pitanja, dodao je.

Mađarski premijer Viktor Orban objavio je danas snimak u kome navodi da Mađarska ne priznaje sudsku presudu protiv predsednika Republike Srpske Milorada Dodika.

- Mađarska ne priznaje sudsku presudu protiv predsednika Republike Srpske Milorada Dodika. Pokušaji nadzornika koje je imenovala EU da ga smene zbog protivljenja njihovoj globalističkoj agendi su neprihvatljivi. On je legitiman, izabrani lider Republike Srpske - čvrsto se protivimo mešanju Brisela u suverena pitanja. Ništa ne može biti iznad volje naroda - poručio je Orban na društvenoj mreži Iks.

Hungary does not recognise the court ruling against President @MiloradDodik. Attempts by EU-appointed overseers to remove him for opposing their globalist agenda are unacceptable. He is the rightful, elected leader of the Republika Srpska - we firmly oppose Brusselian meddling in… pic.twitter.com/1XaDLCaHWd