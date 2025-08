Grupa od oko 500 blokadera nastavila je večeras sa akcijom maltretiranja ljudi na državnim ili gradskim funkcijama i uznemiravanjem njihovih porodica.

Večeras su se tako okupili i ispred kuće brata predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić.

Tim povodom, Brnabić se oglasila za Informer TV.

- Ispred porodične kuće mog brata Igora u kojem živi sa suprugom i starijim sinom (21) i devojčicom koja ima samo 6 godina i možete misliti kako njoj objasniti zašto grupa od 400-500 ljudi staje ispred kuće u kojoj živite i skandira "robija, sns mafija" i različite druge pretnje i uvrede. Najteže je objasniti to deci koju maltretiraju, ali Igor nije prvi kojem se to dešava, on nije funkcioner, već mu se to dešava samo što je moj brat - rekla je ona.

Autor: Iva Besarabić