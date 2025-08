'Više cenim Hrvata domoljuba, nego Srbina hrvatskog čmaroljuba': Gaga Antonijević: Nikada više neću otići u Hrvatsku jer osećam gađenje

Predrag Gaga Antonijević kaže da više ceni Hrvata domoljuba, nego Srbina hrvatskog čmaroljuba i poručuje da više nikada neće otići u Hrvatsku.

Mini serija "Dara iz Jasenovca" uveliko se prikazuje na Prvom programu RTS, a sa njenim kreatorom i režiserom Gagom Antonijevićem razgovarali smo o značaju koji je imala na negovanje kulture srpkih žrtvi ustaških logora u Jasenovcu u kojima je ubijeno više od 700.000 Srba, Jevreja i Roma.

Sa slavnim režiserom dotakli smo se i skandaloznih koncerata Marka Perkovića Tompsona na kojima se slavi ustaštvo.

Kontrovertzni muzičar će večeras u Sinju održati koncert na kojem će Hrvati proslaviti 30 godina od ustaške zločinačke akcije "Oluja".

Gaga Antonijević kaže da je sada, više nego ikada, važno da radimo na kulturi sećanja na srpske žrtve.

- Večni neoustaški pokret u Hrvatskoj je nikada jači i oni su u ustaškom delirijumu bili, ne samo na Tompsonovom koncertu u Zagrebu 5. jula, nego će to ponoviti i večeras u Sinju na njegovom koncertu na kojem će proslaviti zločinačku akciju "Oluja". Oni na tim morbidnim nacističkim proslavama slave genocid nad Srbima od strane NDH, ali i pogrom Srba iz Hrvatske 1995. godine - kaže Antonijević za Informer i dodaje:

- Sada je neophodno da radimo na kulturi sećanja na sve žrtve. Mi Srbi smo podneli velike žrtve i nepravedno smo bili optuženi za mnoge stvari dok drugi koji su nas ubijali, njihovi zločini se prećutkuju čak se i odobravaju od Evropske unije i mnogih domaćih foliranata koji za pare propagiraju takozvane evropske vrednosti. Ti koji prećutkuju fašizam u Hrvatskoj govore nam šta treba da radimo.

Gaga Antoniejvić smatra da su film i serija "Dara iz Jasenovca" veoma važni.

- Kroz školski sistem, ali i umetničke aktivnosti moramo se baviti konstantnim podsećanjem na naše žrtve jer to dugujemo svim stradalima, ali i našoj deci koja moraju da znaju istoriju svoje zemlje i naroda. U tom smislu "Dara iz Jasenovca" je bila veoma bitna. Taj film je u Hrvatskoj bio dočekan na nož, ali i u Srbiji u autošovinističkim krugovima - priča Gaga.

Antonijević kaže da mu nisu jasni Srbi koji letuju u Hrvatskoj i tamo troše svoje pare, a sve vreme strepe da im se nešto loše ne dogodi s obzirom na veliku mržnju koju Hrvati osećaju prema Srbima.

- Razumem Hrvata koji voli Hrvatsku i on se zove domoljub, a Srbin koji više voli Hrvatsku od svoje zemlje je hrvatski čmaroljub. Dakle, više cenim Hrvata domoljuba, nego Srbina hrvatskog čmaroljuba. Čude me ljudi koji idu na letovanje u Hrvatsku i kad se vrate kažu: "Niko me nije dirao, bilo je divno". Ne razumem to odlaženje u Hrvatsku i trošenje para kod njih, a sve vreme strepe da li će ih neko napasti ili dobaciti im neku ružnu reć samo zato jer su Srbi - priča Gaga za Informer i otkriva zbog čega više nikada neće otići u Hrvatsku:

- Kada je izašao film "Dara iz Jasenovca" meni je savetovano da ne idem u Hrvatsku. Iskreno, nikada više neću ni otići u Hrvatsku jer osećam gađenje prema mentalnom stanju u kojem se nalazi hrvatska nacija. Oni ne mogu da se oslobode svoje prošlosti. Narod izmišljenih kraljeva jedino što može da pokaže u svojoj istoriji jeste zločin u Jasenovcu i pogrom u ustaškoj genocidnoj akciji "Oluja". Ali, ćeraćemo se još...

Antonijević kaže da poslednja epizoda serije "Dara iz Jasenovca", koja je na programu sutra od 21 sat na RTS, pokazuje da su Hrvati mnogo pre "Oluje" želeli da proteraju Srbe iz Hrvatske.

- Poslednja epizoda serije "Dara iz Jasenovca" prikazuje Zadarsku kristalnu noć iz 1991. godine kada je više od 2.000 Hrvata palilo i uništavalo kuće Srba u Zadru. To je pokazalo njihovu pravu i suštinsku prirodu pokreta za njihovu nezavisnu državu Hrvatsku. Varaju se ako misle da će im pružiti sreću to što su oterali Srbe sa njihovih vekovnih ognjišta jer bumerang se vraća - kaže režiser.