Dodik i Cvijanović u poseti Orbanu

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović borave u Mađarskoj gde su se sastali sa premijerom Viktorom Orbanom.

- Danas sam u poseti prijatelju Viktoru Orbanu, lideru koji jasno i hrabro stoji uz volju naroda, demokratiju i suverenitet. Zahvalan sam mu na podršci Republici Srpskoj i jasnim porukama da se poštuje ono što narod izabere, a ne ono što neizabrani nameću. Naša borba je ista - da se zaustave zloupotrebe pravosuđa i samovolja duboke države. Kraj toga je blizu - kaže Dodik na društvenoj mreži X.

On navodi da se u Evropu vraća snaga naroda, a sa njom i pravda.

- Pobediće sloboda, pobediće demokratija - istakao je Dodik.

RTRS podseća na jučerašnju objavu Orbana koji se dotakao presude Suda BiH u slučaju Dodika i rekao da Mađarska ovu presudu neće priznati.

Hungary does not recognise the court ruling against President @MiloradDodik. Attempts by EU-appointed overseers to remove him for opposing their globalist agenda are unacceptable. He is the rightful, elected leader of the Republika Srpska - we firmly oppose Brusselian meddling in… pic.twitter.com/1XaDLCaHWd