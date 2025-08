Jovanov: Hoćemo Srbiju u kojoj vladaju ljudskost i empatija

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Milenko Jovanov osudio je jutros reakcije političkih neistomišljenika povodom zdravstvenog stanja ministra za javna ulaganja Darka Glišića i istakao da radovanje tuđoj bolesti i tuđoj nesreći nije svojstveno ni srpskom narodu, ni nikome normalnom.

"Mislim da su ti ljudi pokazali sebe u svom pravom svetlu i da su još jednom nacrtali tu nepremostivu granicu i razliku između nas i njih. Mi se zaista borimo za Srbiju u kojoj će postojati ljudskost i empatija, a ne u kojoj će neko da se raduje tuđoj bolesti i tuđoj nesreći", rekao je Jovanov za TV Prva.

Jovanov je tako odgovorio na pitanje da prokomentariše uvrede i zlurade komentare na društvenim mrežama, a koji se tiču zdravstvenog stanja ministra Glišića, koji je juče ujutru doživeo moždani udar.

Jovanov je ocenio da ljudi koji su ostavljali takve komentare "kao da su izgubili razum" i naveo da mu je takvo ponašanje neverovatno.

"To je nešto što nismo imali do sada. Bila je jedna situacija, kada je preminuo Slobodan Milošević, da su se neki ljudi organizovali, puštali balone. Ali posle toga nije bilo takvih stvari", kazao je Jovanov.

Na pitanje otkuda uopšte pojava takvih komentara i reakcija na zdravstveno stanje ministra Glišića, Jovanov je odgovorio da smatra da je to posledica toga što su oni koji učestvuju u blokadama izgubili one simpatije koje su imali u početku.

"Kada vidite ovo divljanje juče, ispred prostorija SNS-a u Zemunu, na Novom Beogradu, vi vidite da je tu ostala mala grupa krajnje ekstremnih i krajnje radikalizovanih ljudi, koji ne mogu da osvoje simpatije nikoga ko imalo drži do sebe i razmišlja svojom glavom. Cela ta njihova blokaderska priča je u slobodnom padu i videćemo gde će da se zaustavi. Sa druge strane, oni ljudi koji su tu ostali su zaista ekstremizovani do krajnjih granica i sve te stvari koje rade su posledica činjenice da su toliko ekstremizovani", ocenio je Jovanov.

Na pitanje kakvu političku jesen očekuje i kako vidi dalji razvoj situacije kada je reč o blokadama u Srbiji, Jovanov je odgovorio da će jesen početi skupštinskim zasedanjem.

"Da li će to biti kraj augusta ili početak septembra, videćemo. Ali očekujemo u septembru sednicu Narodne skupštine Republike Srbije i radimo normalno svoj posao. Šta će oni (učesnici blokada) da rade, videćemo. To što oni sanjaju da će ponovo da okupe mase... Obojena revolucija je završena, obojena revolucija je propala. Oni više ništa ne mogu da postignu. Oni mogu ovako da maltretiraju ljude, da prave budale od sebe, da demoliraju ljudima stanove. To je njihov trenutni domet", zaključio je Jovanov.