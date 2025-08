'STRATEŠKI DIJALOG SRBIJE I SAD OVE GODINE' Oglasio se Marko Rubio nakon sastanka sa ministrom Đurićem u Vašingtonu (FOTO)

Ministar Đurić sastao se sa Rubiom u Vašingtonu, a sastanku su prisustvovali i podsekretarka za politička pitanja Alison Huker i viši službenik Biroa za evropske i evroazijske poslove Stejt Departmenta Brendan Hanrahan, koji je sredinom jula posetio Beograd, Prištinu i Sarajevo.



"Sjedinjene Američke Države su posvećene obostrano korisnom odnosu sa Srbijom koji doprinosi našim građanima i našim interesima", saopštio je šef američke diplomatije Marko Rubio posle sastanka sa srpskim kolegom Markom Đurićem.

Kako je Kurir pisao, ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić imao je danas važan sastanak sa šefom američke diplomatije Rubiom, nakon čega je američki kolega istakao da se sa ministrom dogovorio da se ove godine održi "strateški dijalog između Srbije i SAD".

- Posvećeni smo obostrano korisnom odnosu sa Srbijom koji doprinosi našim građanima i našim interesima - naveo je Rubio na društvenoj mreži Iks.

Srpski šef diplomatije Marko Đurić razgovarao je sa Markom Rubiom i istakao da je razgovor bio fokusiran na strateško partnerstvo i strateški dijalog između Srbije i SAD.

