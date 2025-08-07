TO SE ZOVE PROTEKTORAT! Arno Gujon o oduzimanju mandata Dodiku: Demokratski izabran lider ne može biti smenjen od strane STRANCA!

Politička kriza u Republici Srpskoj i pritisci na Milorada Dodika odražavaju širu borbu za očuvanje srpskog identiteta i interesa u regionu, ističu stručnjaci. Ovaj sukob nije samo pitanje pojedinca, već ključni izazov za srpski narod i njegovu budućnost.

Arno Gujon, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju i osnivač humanitarna organizacija 'Solidarnost za Kosovo', izjavio je u emisiji „Novo jutro“ kod Jovane Jeremić na TV Pink da se aktuelna situacija u Republici Srpskoj tiče pitanja demokratije.

„Kako to može da bude da čovek koji je izabran demokratski od strane naroda bude smenjen od strane neizabranog stranca koji donosi odluke sa pravnom snagom? To nema nigde u svetu i to se zove protektorat, nešto što ne želim narodima u Bosni i Hercegovini“, istakao je Gujon.

„Srbi su kroz istoriju mnogo stradali, a sada u 21. veku ponovo moraju da se bore za svoj suverenitet i demokratiju“, dodao je Gujon.

On se osvrnuo i na humanitarnu akciju organizacije „Solidarnost za Kosovo“, koju vodi i koja je namenjena deci sa Kosova i Metohije.

„Već 14 godina organizujemo letovanja za decu iz enklava kako bi videli more, ali smo primetili da mnoga deca nikada nisu videla ni veće gradove jer na Kosovu i Metohiji ne mogu da idu u bioskop ili da posete muzeje. Zato smo osmislili program da deca obiđu velike gradove Srbije, da odu u muzeje, bioskope, a tokom godine organizujemo kampove, rafting, jahanje, pa čak i skijanje“, rekao je Gujon.

Borko Kašanski, urednik Srpskog telegrafa, govoreći o situaciju u Republici Srpskoj rekao je da se u ovom slučaju ne brani samo Milorad Dodik, već Republika Srpska i njeno postojanje.

„Ovo nije jedinstven slučaj u svetu, ovo je samo deo šire politike koja pokušava da nametne kontrolu. Slične stvari su se dešavale i sa Trampom. Dolazimo u situaciju da neki vrhovni organ nekome zabranjuje da traži poverenje naroda - kaže oon i dodaje:

Republika Srpska bi sutra mogla biti kao Orbanova Mađarska, a ako dozvolimo da se ovo nastavi, izbori više neće ni biti potrebni. Kristijan Šmit jeste eksponent te politike, ali on ne bi delovao bez podrške duboke države, između ostalog i Nemačke“, upozorio je Kašanski.

Autor: Dalibor Stankov