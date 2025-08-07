AKTUELNO

Rekord bacanja kamena s ramena – 12 kilograma za 12 metara obeležio je Miholjske susrete sela! Krkobabić: Nema ničeg bitnijeg od sretanja i susretanja

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Saša Đorđević ||

Sela Srbije dugo pamte sve ono što je bilo od posebnog značaja za njih. A nema ničeg bitnijeg od sretanja i susretanja, a posebno od poštenog viteškog nadmetanja u danas već gotovo zaboravljenim disciplinama, rekao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.

- Snaga, spretnost i veština, takmičara bili su u prvom planu, od bacanja kamena s ramena do potezanja konopca na prošlonedeljnim Miholjskim susretima sela, istakao je Krkobabić, nakon što je taj duh ponovo oživeo minulog vikenda širom Srbije, na Miholjskim susretima sela.

Foto: Foto/Miloš Miškov

Uz bogat kulturno-umetnički i gastronomski program, uz narodnu pesmu, ples i nadmetanja u kuvanju, upravo su pastirske, ili seoske igre donele posebnu energiju na manifestacijama minulog vikenda u selima Dimitrovgrada, Pirota, Gornjeg Milanovca, Gadžinog Hana, Kragujevca, Ljubovije, Boljevca i Aleksinca. Brojni učesnici odmeravali su snage bodreni od više hiljada zadovoljnih posetilaca.

Foto: Foto/Stefan Živković

Miholjski susreti sela, koji se održavaju petu godinu zaredom postali su svojevrsna turistička atrakcija, pa mnogi svoje godišnje odmore i putovanja planiraju u skladu sa kalendarom ovih događaja.

Foto: Foto/Vladimir Rajski

Tako je Vladimir Radojević iz Kragujevca, i ove godine pre odlaska na letovanje sa porodicom u Grčku, svratio u selo Smilovci kod Dimitrovgrada, na već „tradicionalno zagrevanje“ za odmor. I to se isplatilo: u disciplini bacanja kamena s ramena odneo je pobedu, bacivši kamen težak čak 12 kilograma gotovo 12 metara. Bez zaleta, kako nalaže tradicija.

Foto: Foto/Vladimir Rajski

„Ove igre imaju dubok smisao. To je nešto što se mora sačuvati od zaborava. Dolazim već nekoliko godina i osećam se kao domaćin“, rekao je Radojević, oduševljen organizacijom i atmosferom u Smilovcima, gde je bilo mesta i za dečju radost – mališani su se nadmetala u skakanju u džakovima, kao i u „laganijoj“ verziji bacanja kamena – od tri kilograma.

Foto: Foto/Vladimir Rajski

Uz smeh, zabavu i aplauze protekli su i susreti u pirotskom selu Pakleštica, kod Zavojskog jezera. Podno Stare planine, nadmetalo se 29 kotlića u pripremanju staroplaninskog gulaša, ali i u ribolovu. Sedmogodišnji dečak odneo je pobedu uhvativši najveću pastrmku. Posebnu pažnju privukla su i takmičenja u etno pevanju, kao i u pripremanju banice i starinskih kolača. Naravno, ni tu nije izostao „kamen iz sela“. Takozvani „valjavc“, težak oko 10 kilograma, odleteo je čak 12 metara, što je u starini značilo samo jedno – pobednik je najjači čovek u selu. Organizovano je i nadvlačenje konopca, disciplina koja, kako kažu meštani, nije samo stvar snage, već i tehnike – jer pobedu odnose oni koji „vuku kao jedan“.

Foto: Foto/Igor Tešić

Foto: Foto/Igor Tešić

U Ljuboviji, u selu Rujevac, snage su odmeravane u skoku u dalj i obaranju ruku, a posebnu simboliku nosi tradicionalni kamen od 9 kilograma i 380 grama koji se koristi isključivo na ovom događaju. Ove godine, pobednički hitac premašio je devet metara, što je u ovom kraju znak izuzetne fizičke spremnosti.

Foto: Foto/Miki Ilić

„Tradicionalni seoski višeboj, igrao se na vašarima, krsnim slavama, posle mobe i u vreme seoskih sabora, nekada su bile merilo časti, izdržljivosti i snage. U njima nije bilo nagrada – čast pobede i ponos sela bili su najveća vrednost. Pravila su jednostavna: snagom, veštinom ili spretnošću – pobeđuješ. U klisci se gađa mala meta drvenom palicom, u trci u džaku pada se, ali ustaje uz smeh, u nadvlačenju konopca nema individualaca – samo tim pobeđuje“, rekao nam je učesnik viteških igara u Gadžinom Hanu.

Foto: Foto/Vladimir Rajski

U Aleksincu je takođe bilo živo – pored turnira u fudbalu i večernjeg koncerta, organizovan je bogat program za decu, među kojima su posebno omiljene bile radionice starih zanata, kao i kreativna radionica u kojoj su najmlađi pravili ukrase od testa za kolače. U Kragujevcu su dominirale muzičke igre, limbo dens i muzičke stolice, ali ni ovde nusu izostale sportske igre - skok u dalj, bacanje kamena s ramena, trka spretnosti, pikado... I žitelji sela Gornjeg Milanovca priredili su program za sve generacije. Uz sportske aktivnosti, organizovani su i edukativni sadržaji, ali i prezentacije tradicionalnih veština.

Foto: Foto/Vladimir Rajski

„Miholjski susreti sela“ nastavljaju se sve do kraja oktobra, a već od ovog vikenda zainteresovani posetioci mogu da obiđu predstojeće u selima Sente, Boljevca, Paraćina i Brusa.

Foto: Foto/Vladimir Rajski

