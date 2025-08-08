Đurđev: Globalisti pokušavaju da sruše Vučića jer je suverenista, a srpski narod jer je nosilac hrišćanskog identiteta!

Nema nikakve sumnje da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić apsolutno u pravu kada govori da je cilj obojene revolucije da sruši suverenističku spoljnu politiku Srbije, odnosno da je odvoji od saradnje sa Rusijom, Kinom i Trampovom Amerikom, rekao je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

- Centar globalista se Trampovom pobedom na predsedničkim izborima preselio u Brisel, a oni koji hoće da sruše Vučića i Srbiju su isti oni koji hoće ne samo produžetak rata u Ukrajini, već i izbijanje Trećeg svetskog rata - izjavio je Đurđev.

Kako Đurđev navodi, srpski narod je posebno na meti globalista jer je nosilac hrišćanskog identiteta, baš kao što su mete danas i drugi suvereni narodi poput Mađara i Slovaka.

- Zato zdušno podržavaju države koje bez globalističke pomoći nikada ne bi ni postojale, poput tzv. Kosova, Hrvatske, unitarističke BiH. Smeta im Vučić jer neće da se odrekne svojih prijatelja iz Kine i Rusije i zato što neće ne samo da uvede sankcije Rusiji, već ni da šalje srpske vojnike kao topovsko meso u rat protiv Rusije. Zato im obojena revolucija nikada neće proći - zaključio je Đurđev.