Dačić: Veoma uspešno Četvrto zasedanje srpsko-kazahstanske Međuvladine komisije

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ocenio je kao veoma uspešno Četvrto ekspertsko zasedanje srpsko-kazahstanske Međuvladine komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju u Almatiju.

Ministar je rekao da je rad Komisije obnovljen dolaskom na čelo sa kazahstanske strane potpredsednika Vlade i ministra nacionalne ekonomije Serika Žumangarina koji je inicirao redovne sastanke.

Ivica Dačić je izrazio zahvalnost zbog principijelnog stava Kazahstana o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. On je rekao i da je u pripremi poseta predsednika Vučića Kazahstanu, kao i da, sagledavajući trenutnu situaciju, mešoviti komitet ima zadatak da pripremi projekte koje možemo da radimo u budućnosti.

"Naša spoljno-trgovinska razmena je negde oko 600 miliona dolara bila u prošloj godini. Ona je u ovoj godini bolja, za prvih šest meseci već je 500 miliona dolara, ali u strukturi te spoljno-trgovinske razmene nalazi se kazahstanska nafta najviše. Treba nam više prostora za naš izvoz u Kazahstan i na tome treba raditi u narednom periodu", istakao je ministar Ivica Dačić.

On je naveo ključne oblasti u kojima će se razvijati saradnja u narednom periodu.

"Prva oblast jeste vojna industrija, vojna saradnja. Druga je otvaranje direktne avio-linije sa Astanom, njihov predlog je da to bude od 29. oktobra i nadam se da će se to zaista i desiti. Oni sami nude Srbiji da ona bude hab, odnosno logistika za njihove međunarodne vazdušne veze sa drugim zemljama, pošto je to njima potrebno jer su ranije išli preko Minska i Kijeva, što sada više nije moguće. Oni to sami traže od Srbije i mislim da je nama u interesu da im izađemo u susret", objasnio je ministar Ivica Dačić, dodavši i da je treća oblast saradnje građevinarstvo jer je kazahstanska strana izrazila želju da u Beogradu gradi velelepne hotele i višenamenske centre sa imenom Kazahstana.

"Četvrto je nešto na čemu tek treba da radimo, to je razvoj u oblasti poljoprivrede, turizma, nauke, kulture, zdravstvenog turizma i ostalog. Sledeći sastanak je naredne godine u Beogradu i nadam se da ćemo imati uspešne rezultate", poručio je Ivica Dačić, zaključivši da se politički, a sada i ekonomski odnosi veoma dobro razvijaju sa Kazahstanom, što je, kako je ocenio, u našem, a i obostranom interesu.



Autor: Iva Besarabić