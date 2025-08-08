Aleksandar Đurđev: PUTIN IGRA NA STRPLJENJE, TRAMP NA PANICI: BRIKS preti da sruši svetski poredak!

Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti.

U trenutku kada svet ponovo ključa pod pritiskom ratova i ekonomske neizvesnosti, geopolitička scena dobija nove obrise. Na njoj – Vladimir Putin postaje figura sa najviše moći u rukama, dok Donald Tramp, nekada dominantan igrač, sada deluje kao politički šahista koji je izgubio kontrolu nad sopstvenim potezima.

Potencijalni sastanak dvojice lidera, ukoliko do njega uopšte dođe, neće biti režiran u režiji SAD kao svetskog arbitra, već u senci ruske vojne inicijative, rastućeg uticaja BRIKS-a i opadajućeg poverenja u sposobnost Zapada da preokrene tok rata u Ukrajini.

Dok je Trampove ranije pozive na pregovore javnost doživljavala kao pokušaj da uđe u istoriju kao čovek mira, danas to više deluje kao pokušaj spašavanja pozicije u trenutku kada Vašington sve manje ima s čim da preti. Sankcije, vojna pomoć, politička retorika – sve deluje istrošeno.

Ukrajina je u defanzivi, a čak i najverniji analitičari sa Zapada priznaju da ne razumeju kako se front još drži. U međuvremenu, Rusija – iz nekadašnje izolacije – izrasta u ključnog igrača nove globalne koalicije. BRIKS, pod Putinovim diplomatskim vođstvom, prerasta u ozbiljnu alternativu globalističkom zapadnom poretku.

Ironično, sam Tramp je, nespretnošću svojih odluka, doprineo jačanju te alternative. I dok pokušava da se vrati pregovorima, više ne dolazi kao pobednik, već kao lider kojem vreme izmiče.

Moskva, s druge strane, igra na dugoročne poteze. Putin ne žuri. Njegova prednost nije samo u vojnim uspesima, već i u tome što zna da čeka. Ako ne dođe mir – ofanziva se nastavlja. Ako dođe – Rusija će sesti za sto sa jačim kartama nego ikada.

Jedini ozbiljan izazov ostaje ekonomija. Budžetski deficit u Rusiji već premašuje planirani iznos, ali iskustvo pokazuje da je sposobnost te zemlje da izdrži pritisak – velika. A u pregovorima, to je dodatna prednost: kada protivnik mora da žuri, a vi možete da čekate – vi diktirate tempo.

Putin danas ne mora da pobeđuje odmah. Dovoljno je da ne odustaje. A Tramp – mora da donese rezultat što pre. U toj razlici leži stvarna snaga Rusije u ovom trenutku.

Autor: Dalibor Stankov