Mustafić sa naslovnice Danasa podržao blokadere: Moraju oboriti Vučića da se Srbi poraze - nakon ovog videa biće vam sve jasno (VIDEO)

Dino Mustafić, poznat kao jedan od najglasnijih zagovornika teze o "genocidnim Srbima", ponovo je na naslovnoj strani tabloida Danas izneo radikalne stavove koji jasno pokazuju njegovu otvorenu neprijateljsku retoriku prema Srbiji i srpskom narodu.

Njegova poruka blokaderima je jasna i opasna: Srbija pod Aleksandrom Vučićem mora biti srušena kako bi region „pobedio Srbe“.

Pre nekoliko meseci, Mustafić je u intervjuu za bosanske medije otvoreno izjavio da je Svesrpski sabor nastavak politike Slobodana Miloševića, time potvrđujući svoju duboku zluradost i netrpeljivost prema Srbiji i njenim nacionalnim institucijama.

Još je problematičnija njegova aktivnost na međunarodnom nivou, gde je zajedno sa grupom istomišljenika uputio sraman i neprihvatljiv apel Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama.

U tom apelu tražio je od stranih sila da izvrše pritisak na vlasti Srbije i Crne Gore da Srpska pravoslavna crkva odustane od ustoličenja mitropolita Joanikija u Cetinjskom manastiru.

Mustafić je ovaj čin nazvao „potpunim pokoravanjem Crne Gore velikosrpskoj politici“, pokazujući na taj način netrpeljivost prema srpskim pravoslavnim svetinjama.

Takve izjave i postupci Dina Mustafića nisu samo političke provokacije - one su deo šire strategije koja ugrožava stabilnost regiona i produbljuje podele među narodima na Balkanu.

Njegova retorika i pozivi na rušenje legitimno izabranih vlasti Srbije nisu ništa drugo do neodgovoran i štetan čin koji mora naići na osudu.

Zašto je srbomrscima iz Sarajeva važno da blokaderi dođu na vlast u Srbiji? Pogledajte ovaj video i biće vam jasno:

Autor: Iva Besarabić