'Nije mi žao Glišića, a ni Vučića mi neće biti žao ako se šlogira' Monstruozna izjava blokaderskog siledžije Miše Bačulova (VIDEO)

Blokaderski siledžija Miša Bačulov, koji je predvodio nasilnike zgubidane tokom svih većih haosa u zemlji, uključujući i onaj ispred Gradske kuće u Novom Sadu, oglasio se na skandalozan način povodom teškog stanja ministra Darka Glišića, a potom je opleo po predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Bačulov je, naime, istakao kako mu nimalo nije žao Glišića, koji se, podsetimo, nakon teškog moždanog udara prethodnih dana u bolnici borio za život, čime je nastavljeno seirenje blokadera nad sudbinom jednog od najbliskijih saradnika predsednika Vučića.

- A to što se Darku Glišiću desilo... ja ne mogu da kažem da sam čovek koji želi nekom drugom čoveku loše, ali ovo što se desilo, realno, ne mogu tim ljudima da želim dobro - rekao je Bačulov.

A onda je poželeo da i Vučića zadesi ista sudbina.

- I onda da se on sutra šlogira, da li neko treba da ga žali?! O čemu mi pričamo - naglasio je siledžija Bačulov i još jednom potvrdio ono što je dosad već svima postalo jasno: "Blokaderi se nadaju bolesti neistomišljenika kako bi to iskoristili da se dočepaju vlasti".

Inače, Bačulov je poznat po organizaciji blokaderskih protesta na kojima neretko divlja i nasrće na ljude. Tako je bilo i tokom okupljanja u Beogradu na vodi, kada je divljački urlao, udarao okupljene i nasrtao na policiju.

Isto se ponašao i u Novom Sadu, ali i tokom kasnijih protesta, tako da je više nego jasno o kakvoj je osobi reč.

Bačulov je, između odstalog, i odbornik grupe građana "Heroji" u Novom Sadu.

Autor: Iva Besarabić