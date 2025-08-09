AKTUELNO

Politika

'KAD SI ISPRED N1 ONDA SI BATINAŠ I HULIGAN, A ISPRED PINKA I INFORMERA SI GRAĐANIN' Brnabić: Šolakovi bednici, a ne profesionalci! Bukvalno jad i beda

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom vesti na portalu "Nova S", s naslovom "Beograđani protestuju ispred zgrade televizije Pink: 'Ovo je trovačnica'", osvrnuvši se na dvostruke aršine opozicionog medija.

"Kad si ispred N1 onda si batinaš i huligan. Kad si ispred Pinka i Informera onda si "građanin". Šolakovi bednici, a ne profesionalci. Bukvalno jad i beda.", poručila je Ana Brnabić.

#Ana Brnabić

#Informer

#Pink

#Politika

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Politika

'GRUPE ZA PRITISAK NE PRESTAJU DA PROMOVIŠU FAŠISTIČKU IDEOLOGIJU' Ana Brnabić se oglasila o najnovijim natpisima Nove

Politika

'NAJGORA VRSTA LICEMERJA - N1 SE, KAO, BRINE KOLIKO ĆE SRBIJA IZGUBITI' Ana Brnabić o pisanju medija Dragana Šolaka i blokiranju auto-puteva

Politika

'NASILJE JE JEDINA POLITIKA CELOKUPNE ĐILASOVE OPOZICIJE' Brnabić: Studente u blokadi su tako epohalno i maestralno iskoristili i zloupotrebili

Politika

Brnabić o lažnim navodima opozicionih medija: Ovo više ni za ludnicu nije, a nije ni za cirkus

Politika

BRNABIĆ STALA NA KRAJ TAJKUNSKIM MEDIJIMA: U "rasvetljavanju" akcije "prebacivanja birača iz Male Krsne za Beograd", jedino što Šolakovi mediji i Đila

Politika

'POTPUNI GENIJALCI' Brnabić o pozivu na štrajk: Nema kod gazde Šolaka vrdanja, pozivamo na štrajk ali mi ćemo štrajkovati tako što ćemo izveštavati