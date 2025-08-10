'AKO IMAJU NEŠTO DA PITAJU, NEKA DOĐU, JA ĆU IZAĆI' Zorana Mihajlović za TV Pink nakon protestnog skupa ispred njene zgrade

Ispred Muzeja Jugoslavije na Dedinju sinoć je održan skup, pred protest više zborova beogradskih opština ''Pravda spava, vi nećete'', u okviru kojeg su učesnici odlazili ispred zgrada gde stanuju gradski i državni zvaničnici.

Oni su se, nakon što su došli do televizije Pink i vile gde boravi Ana Brnabić, došli i do Bulevara kneza Aleksandara Karađorđevića gde su takođe pojačali buku ispred adrese na kojoj živi bivša ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajović.

Bivša podpredsednica Vlade Zorana Mihajlović istakla je danas, govoreći za TV Pink da je nedelju iza nas obeležio odlazak onih koji nisu zadovoljni, pred kuće ljudi koji drugačije politički misle.

- Ta ideja, razmišljanje u glavi da to radite, nije noramlno. Došli su i do moje zgrade, ja tu živim. Ja ih pozivam, dođite, izađite ako imate išta da kažete i pitate. Građanima se ne nudi nikakav program. Vučić je davno bio u pravu, rekao je da se sprema vojvođanski separatizam. Mogli smo juče to da vidimo, kada se zastave Srbije kreče... Šta, ružna je trobojka? Isto kao za SPC. To je još jači utisak - rekla je ona.

Dobro je pa su građani Srbije danas ovako odreagovali, rekla je Mihajlović.

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže da su ljudi zgroženi ponašanjem manjine novosađana.

- Ovo podseća na strahovladu iz 1945. i 1946. godine. Sve je viđeo, srpski narod ima iskustva. Vučić je u pravu kada kaže da će država pobediti - dodao je Kojčić.

- Juče je Mihajlović rekla da su strečice upereni na našu zemlju. Ja moram da kažem da Paukle, veliki arhitekta i slikar, je držao predavanja u Bauhausu, on je objašnjavao perceptivni smer publike. Onda je on slikao strelice... Ja slušam gospođu Mihajlović. One su postale fundament nauke. Bogu hvala da je i naš predsednik to opisao lepo, kao strelice. To je naše političko vizuelno polje, a najveća strelica je za vojvođanski separatizam. On danas ima novi oblik - dodaje Kojčić.

Autor: D.B.