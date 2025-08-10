Oni studiraju medicinu? Stavljali bi na liste čekanja ljude sa moždanim udarom (FOTO)

Govoreći o listama čekanja, prema podacima RFZO, kako pacijenti godinama čekaju na red, a ministar Glišić se našao veoma brzo u operacionoj sali.

"Izgleda da zdravstvo jeste za sve, ali ne čekaju svi dugo", napisali su oni.

Postavlja se pitanje da li su to budući zdravstveni radnici koji bi čoveka koji je doživeo moždani udar stavil na listu čekanja, pišu mediji.