'PONOVO SMO VIDELI KOLIKO MRZE SRPSKU ZASTAVU' Vučević poslao MOĆNU poruku nakon blokaderskog VANDALIZMA u Novom Sadu (VIDEO)

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se povodom neistinitih navoda opozicije i opozicionih medija na društvenim mrežama da je danas viđen na Limanu tokom akcije vraćanja srpskih zastava.

-Poštovani prijatelji, danas smo opet mogli da vidimo koliko blokaderi lažu, izmišljaju, izvrću istinu i naravno, ponovo se koriste najgorim i najpodlijim trikovima. Prvo su izmislili da su me videli tobože negde na Limanu, u kolima, kako ne znam šta radim, da bi me pre neki minut optužili da sam vodio neke akcije da bih prebio ne znam koga. Pod jedan, nisam bio danas na Limanu, danas sam išao u posetu mom prijatelju Darku Glišiću u Klinički centar Srbije i svako ko uveliča tu fotografiju može da vidi da to nisam ja. Pod dva, blokaderi su napali ljude koji ne dozvoljavaju i neće da gledaju uništavanje srpskih trobojki, srpskih svetinja u Srpskoj Atini, u našem Novom Sadu. Oni su poslali ljude da napadnu decu, omladinu, građane, koji su se skupili da vrate te naše simbole. A kad kažem oni, to su Đilas, Tadić, Milivojević i svi oni koji prrethodnih 9, skoro 10 meseci, terorišu državu i sve njene građane. Obmanjuju, lažu, vrše nasilje, napadaju institucije, policiju, tuđe stanove i prostorije. Oni su direktno odgovorni za svako nasilje i zločin koji se dešava u Srbiji. i kada ga počinevrlo brzo koristeći svoje medijske platforme za pritisak i laži, obrću istinu- napisao je Vučević.

On je naglasio da će čuvati srpske svetinje i nikada nećemo dati ikome da uništava zastavu Srbije.

- Ona je za nas obaveza, amanet naših predaka i naša dužnost da je predamo našim potomcima. Niko nema prava da je uništava. Ko ne voli srpsku zastavu može da bira neku drugu zastavu ili državu. To je njegov izbor. Ko živi u Srbiji, mora da poštuje njene simbole, bez obzira kako se zove ili u kom gradu živi. A Novi Sad će uvek biti slobodarski grad, Srpska Atina, grad Svetozara Miletića, Jovana J. Zmaja, i mnogih znanih i neznanih, koji su svojim radom i borbom stvorili ovakav Novi Sad, da bude i Evropska prestonica kulture i Evropska prestonica mladih i Evropska prestonica sporta. Ponosni smo na Srbiju, na Novi Sad, a blokaderima kažemo- nikada nećete moći da uništite srpske zastave, vratićemo je tu gde pripada, jer je ona simbol jedinstva i slobode, našeg naroda i otadžbine. Živela Srbija- stoji u objavi.

Autor: Iva Besarabić