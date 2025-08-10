Aleksandar Đurđev o napadima na državne simbole i opasnosti od vojvođanskog separatizma i terorizma: anas se vidi koliko je dragocena Sretenjska Deklaracija o srpskoj Vojvodini – ona je brana hibridnom ratu protiv Srbije

Predsednik Srpske lige poručio da je cilj blokadera nezavisna Vojvodina i da je politički autoritet i život Miloša Vučevića glavna meta napada

Predsednik Srpske lige, Aleksandar Đurđev, oštro je osudio napade na državne simbole i institucije Srbije, ističući da poslednja dešavanja u Novom Sadu pokazuju potpunu opravdanost usvajanja Deklaracije o srpskoj Vojvodini, koja je na Sretenje usvojena u Sremskoj Mitrovici.

„Od pada nadstrešnice, za koji do danas nije sprovedena valjana istraga, do kontinuiranih napada na institucije, svedoci smo koordinisane operacije hibridnog rata usmerene ka slabljenju Srbije. Poseban naglasak je na pokušaju odvajanja severnog dela naše zemlje – srpske Vojvodine – od ostatka države. Napadi su organizovani, tempirani i usmereni ka tome da kulminiraju početkom oktobra“, poručio je Đurđev.

Deklaracija o srpskoj Vojvodini je brana hibridnom ratu protiv Srbije.

On je naglasio da deklaracija, iako još uvek nije ušla u skupštinske procedure u Narodnoj skupštini Srbije, Skupštini AP Vojvodine, niti u parlamentu Republike Srpske, mora da dobije punu podršku svih patriotskih snaga.

Ko je protiv deklaracije – taj je za nezavisnu Vojvodinu

„Zamerio sam Miloradu Dodiku što je na Sretenje u Sremskoj Mitrovici svoj nastup obojio neprimerenim humorom. Sada vidimo da politika vođena kao rijaliti ima teške posledice. Dodik je u obavezi da u Skupštini Republike Srpske usvoji ovu deklaraciju i da joj pruži bezrezervnu podršku“, rekao je Đurđev.



Orban treba da povuče priznanje Kosova – to bi bio temelj istinskog savezništva

„Očekujem da i Viktor Orban i zvanična Mađarska, kao i politički predstavnici Mađara u Srbiji, podrže Deklaraciju o srpskoj Vojvodini. Sledeći korak, koji bi vratio puno međudržavno poverenje, jeste mađarsko povlačenje priznanja takozvanog Kosova. Tek tada će postojati čvrsti temelji za potpisivanje strateških dokumenata između dve države“, naglasio je predsednik Srpske lige.

Vučević je meta jer simbolizuje državno jedinstvo

OPASNOST OD SEPARATISTA I „BLOKADERA“

Prema njegovim rečima, iza aktuelnih blokada i protesta stoje snage čiji je krajnji cilj nezavisna Vojvodina, a za to imaju i finansijsku i logističku podršku šiptarskog lobija.

„Glavna brana tim planovima jesu politički autoriteti Miloša Vučevića i Aleksandra Vučića. Zato je Vučević danas glavna meta – ne samo politički, već i u bukvalnom smislu. Oni žele da ga uklone jer im smeta kao simbol državnog jedinstva“. Da se podsetimo da u proleće 2000. godine nije ubijen Boško Perošević sigirno ne bi mogao da se desi na jesen 5. oktobar , upozorio je Đurđev.

„Srpska liga je podržala deklaraciju, ali ostajemo pri stavu da Vojvodini nije potrebna nikakva autonomija. Srbiji je potrebna državotvorna decentralizacija, veće nadležnosti lokalnim samoupravama i prestanak beogradocentrične vlasti. Naš predlog je da se autonomija ukine, a da Novi Sad postane prestonica Srbije“, zaključio je Đurđev.

Autor: S.M.