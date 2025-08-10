Vučić najavio ograničavanje marži: Cene će pasti za 15 do 20 odsto!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je gostujući u Nacionalnom dnevniku na TV Pink deo ekonomskih mera koje će biti realizovane u narednom periodu.

Vučić će otkriti nove planove za razvoj Srbije, ali i odgovoriti na blokadersku mržnju prema srpskoj trobojci.

- Radimoćemo na tome da ljudima olakšamo da prežive jesen, želim da ljudi kolika je naša briga i šta možemo da uradimo. Uzeli smo modele i Mađarske i Makedonije, da vidimo kako da spustimo cene. Mi dogovorimo da se spuste cene za 50 proizvoda, oni podignu maržu drugih i nadomeste profit - naveo je Vučić i dodao:

Nemamo ništa protiv da zarađuju dobro, oni uredno plaćaju porez, ali imam perotiv da budu prebogati, a da naš narod mora da plaća cenu.

- Cene hrane i pića u Srbiji su u 95 odsto kao su zemlja u EU, to ne može da se dogodi. Ni cena struje nije kao u EU, ni plate nisu kao u EU - naveo je Vučić i dodao da će biti ograničena profitna marža što će dovesti do smanjenja cena.

To će, kako je naveo, biti hiljade namirnica.

- Očekujem da cene padnu do 20 odsto - rekao je Vučić.

- Ograničićemo maržu, nećemo dati da izvlače ono što im se sviđa i ne sviđa, ali cene će morati da padnu za 15-20 odsto. Žitarice, hleb, ulje, brašno. I verujte mi uspećemo. Navešću primer, jedan jogurt je 82,85 dinara, dakle fakturna cena je 95,98. Proizvođaču ostaje oko 6 dinara, a trgovcu ostaje 70-75 dinara. Nema baš mnogo smila, a oni zarade i više - naveo je predsednik Srbije.

Osim ovoga, donosimo mere o ograničavanju marži, kategorija proizvoda, bezalkoholnih pića, prerade voća i povrća, sveže i prerađeno meso, riba. Na sve idemo. Ograničićemo maržu u trgovini na malo, na 20-22%. Zaštitićemo i prozivođače i krajnje potršače. Moramo da menjamo i zakon do oktobra 2025.

Kaže da zna da stižu pritisci nekih ambasada iz kojih dolaze veliki lanci.

- Nažalost uništili smo jedan deo srpskih lanaca, nemam ništa protiv stranaca, nego protiv bahatosti. Isto važi i za banke. Gledaćemo da nađemo neka rešenja i da razgovaramo sa bankama. Ako nećete izaći državi u susret, što bi onda radili i sa državnim organima - rekao je predsednik Srbije.

Podvukao je da će prva mera će biti cene, trgovine, zakoni, mere, kako bi ljudi odmah osetili boljitak.

- Imamo jednu dobru banku, Banku poštanske štedionice, ona nema problem sa bilansima, nije kao banke u vreme blokaderske vlasti, kada su ih namerno uništavali i trpali sebi pare u džepove - naglasio je Vučić.

Vučić se potom osvrnuo i na skrnavljenje srpske trobojke u Novom Sadu.

- Rodoljubi su ponovo vratili znamenje i završili svoj posao. I nisu ih se uplašili - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje o haosu u Novom Sadu.

- Ono gde oni imaju svoju opsesivnu potrebu da dokažu svoju snagu, to je sever Srbije. Tu vam je taj autonomaški sektor podigao glavu verujući da može da sruši Srbiju - dodao je predsednik Srbije.

Sinoć su u Petrovcu doveli 7 automobila, batinaša, veterana i onda su ih obični ljudi oterali iz Petrovca. A onda bi da gone ljude koji su branili svoje prostorije. Znaju koliko su slabiji u svakom smislu, zato imaju opsesiju da pokažu snagu. Došli smo dotle da nekim ljudima da boje zastave njihove zemlje smetaju, da nisu mogli to danas da trpe. Nisu mogli to da istrpe ni sat vremena. Okrečili su ih i vratili u neštp što je ružno. Za njih je ta zastava poput crvene marame u koridi. Ništa ne mrze više od te srpske trobojke. Sada im je jasno da je strah prošao, da više nigde neće ući bez otpora!

- Teško je razgovarati sa nekim ko misli da može da uništava fasade ljudima na kući, ide im na kuću, budi im decu. Ima tu i dobrih ljudi siguran sam, nisu tu sve batinaši koji razmišljaju kako će na tuđoj grbači da se dočepaju vlasti. Vreme odgovornosti dolazi i više nigde im neće proći. Kažu da je napeto u petrovcu zato što naprednjaci čuvaju svoju imovinu. Zamislite greha da čuvate nešto što vama pripada. I tako u svakom gradu u Srbiji, a neki batinaši dolaze da ih tuku svakog dana. I oni uporno ostaju na braniku otadžbine - istakao je Vučić.

Predsednik je naveo da je pitao za Vukašina da li je iz stranke ili je li je samo učestvovao u akciji kao običan čovek.

- Rekli su nam da je naš čovek iz stranke. Video sam hrabrog mladića koji je sve to izneo. Blokaderi mrze sve što je ženskog roda. Jedan dečko je ceo završio u crvenoj farbi i nastavio je da farba i rekao "ja sam pravoslavac Srbin, nastaviću da farbam". Zamislite da uzmete farbu i polivate te blokadere, kako bi prošli - dodao je on.

Septembar je težak mesec, idem i u Kinu i Ameriku, Bog zna gde neću biti. Ali održaćemo jedan od najvećih skupova, verujem veći nego 12. aprila u Beogradu. Novi Sad je to zaslužio. Ljudi su trpeli teror kakav niko nigde nije trpeo.

- 200 traktora su uništili, njih dvoje ili troje ima prekršajnu kaznu, a uniptavalo je ne manje od 500 ljudi. Beogradska policija namerno nije htela da istraži ko je to radio, a ni tužilaštvo nije to naročito htelo da procesuira. Ne zaboravljam to, jer pišem knjigu i stalno se podsećam. Biće tu zanimljivih detalja kako se ko ponašao i šta se zbivalo. Pozivam ljude uvek na mir i dijalog, da razgovaramo. Izbore ćemo imati pre ustavnog roka kada nadležne institucije o tome donesu odluku.

- Vukan ume da oseća, intuitivan je, ali ćuti i ništa ne govori. Sa 8 godina. Jedino što kada ga pitate za koga je i za šta je onda zna da kaže. I voli onu majicu "Ja sam Ćaci" i Zvezdin dres. Sad mislim da se Milica najviše sekira. Ušla je u fazu gde je emotivnija. Ja se odlično osećam i oni su ponosni svi na svog oca. Umeju dobro da vide ko se za šta zalaže. Ja sam danas čestitao ljudima u Novom Sadu na borbenosti i hrabrosti jer se svakog dana suočavaju sa blokaderima. Čast izuzecima kod koalicionih partnera, mali broj ljudi je prihvatio teret na sebi. Ja sam dobar deo izneo na svojim leđima.

Vučić je komentarisao i laži opozicionih medija i činjenicu da su "španske vlasti novčano kaznile tenisera Novaka Đokovića, a Nova S pokušala da to predstavi kao da je to uradila Srbija".

- Oni znaju da su njihovi čitaoci nepismeni ili površni. Sve što prebacuju drugima su oni. Zadržavaju se na vesti 3,2 sekunde, taman da pročitaju naslov. A to što nema veze sa istinom, odnosno ima jer ga Španija goni za gradnju. To je jedna u nizu laži.

Predsednik je otkrio i nove informacije o stanju Darka Glišića.

- Bio sam danas kod njega, on je dobro, stalno se čujemo, sad ga viđa i porodica. Divna porodica, jedva čeka da se vrati u pun pogon. Za neki dan moći će i da gleda. Još je na intenzivnoj nezi.

Autor: S.M.