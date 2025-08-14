Petković: Za demokratiju se ne bori linčom političkih neistomišljenika, pokušajima ubistva, rušenjem i paljenjem stranačkih prostorija SNS

Sinoćni bezočni napadi blokadera na političke neistomišljenike razotkrili su prave namere onih koji se mesecima lažno predstavljaju kao borci za demokratiju i bolje društvo, rekao je član Predsedništva SNS Petar Petković.

Kako je rekao, svima koji iskreno vole Srbiju bilo je očigledno da smo svedoci pokušaja rušenja države terorom manjine nad većinom, ali snaga slobode i ljubavi prema Srbiji nemerljivo je jača od blokaderskih batinaša koji bi da ukinu pravo na postojanje i slobodno mišljenje.

- Za demokratiju se ne bori linčom političkih neistomišljenika, pokušajima ubistva, rušenjem i paljenjem stranačkih prostorija SNS, već upravo suprotstavljanjem onima koji priželjkuju revoluciju i građanske sukobe - kaže Petković i dodaje:

- Oni koji su mislili da agenturnim specijalnim operacijama i pomoću nekoliko hiljada bezumnih ljudi mogu da sruše Srbiju kao samostalnu i slobodnu državu potcenili su i snagu Srbije i odlučnost njenih građana da brane ono što im je sveto.

- Puna podrška predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije u nameri da odbrane zemlju od pokušaja nimalo spontanog, već brižljivo režiranog i planiranog, pokušaja prevrata i izazivanja haosa u našem društvu - rekao je Petković i dodao:

- Demokratija se brani vladavinom zakona i tako što institucije rade svoj posao, a nakon sinoćnog nasilničkog divljanja malobrojnih neprijatelja Srbije i demokratije, institucije će, uveren sam, imati pune ruke posla.

- Srbija nije uplašena, niti će uzmicati pred batinašima, bez obzira iz kojih centara moći oni bili organizovani i podržavani, jer naš narod je cenu slobode u prošlosti preskupo plaćao da bi je se odrekao pod pritiskom onih čiji je san kapitulacija naše zemlje kao otadžbine ponosnih i slobodnih ljudi - kaže Petković.

Autor: A.A.