Juče je pokušano masovno ubistvo članova SNS-a u Novom Sadu po uzoru na ubistvo 48 osoba u Odesi 2014. godine.
Da li će Srbija dozvoliti blokaderima da je pretvore u Ukrajinu?
Sinoć je u Novom Sadu pokušano masovno ubistvo simpatizera SNS spaljivanjem prostorija i linčom ljudi koji beže od požara po uzoru na masovno ubistvo bataljona Azov u Odesi 2014. godine kada su spalili 48 osoba. Da li će Srbija dozvoliti blokaderima da je pretvore u Ukrajinu? pic.twitter.com/PoBMEFUztN— The Beekeeper - PČELAR (@thepcelar) 14. август 2025.
