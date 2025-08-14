SINHRONIZOVANI NAPAD: Razbiti Srbiju i Srpsku, razvlastiti i poniziti Srbe gde god da žive

Blokaderima u Srbiji pridružio se i portal "Slobodna Bosna", koji je preneo njihovu poruku u vezi sa nasilnim preuzimanjem vlasti.

Za njih je govorio potpredsednik LSV Aleksandar Olenik, koji je poručio da meta nije samo Srbija:

"Ono što je bitno za region, kad pričamo o Bosni, a isto važi i za Crnu Goru. Nažalost, u Banja Luci i Podgorici imamo istu vlast - Vučićevu vlast i oni će reagovati isto i kao i vlast u Srbiji. I njima je vreme ograničeno do kraja godine, kada pretpostavljamo da ćemo srušuti Vučića, tako da i oni odlaze zajedno sa njim, kazao je Olenik za „Slobodnu Bosnu“.

U pitanju je, dakle, sinhronizovani napad i spolja i iznutra koji za cilj ima da razvlasti i ponizi Srbe - gde god oni žive.

Autor: Pink.rs