AKTUELNO

Politika

SINHRONIZOVANI NAPAD: Razbiti Srbiju i Srpsku, razvlastiti i poniziti Srbe gde god da žive

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/SAŠKA DROBNJAK ||

Blokaderima u Srbiji pridružio se i portal "Slobodna Bosna", koji je preneo njihovu poruku u vezi sa nasilnim preuzimanjem vlasti.

Za njih je govorio potpredsednik LSV Aleksandar Olenik, koji je poručio da meta nije samo Srbija:

"Ono što je bitno za region, kad pričamo o Bosni, a isto važi i za Crnu Goru. Nažalost, u Banja Luci i Podgorici imamo istu vlast - Vučićevu vlast i oni će reagovati isto i kao i vlast u Srbiji. I njima je vreme ograničeno do kraja godine, kada pretpostavljamo da ćemo srušuti Vučića, tako da i oni odlaze zajedno sa njim, kazao je Olenik za „Slobodnu Bosnu“.

U pitanju je, dakle, sinhronizovani napad i spolja i iznutra koji za cilj ima da razvlasti i ponizi Srbe - gde god oni žive.

pročitajte još

Jovanić: Četiri pripadnika Vojske Srbije imaju teške telesne povrede! Napadači će biti procesuirani! (VIDEO)

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Napad

#Nasilje

#Srbija

#blokade

POVEZANE VESTI

Politika

Vulin o lažima portala Slobodna Bosna: Dodik je naš drug i saborac i Srbija će nastaviti da radi sa njim na jačanju Srpske i čuvanju Srba gde god da ž

Politika

NATO SLUGA STOJKOVIĆ DAO IZJAVU ZA 'SLOBODNU BOSNU' Smeta mu što Vučić ne da na Srbiju i Srbe (FOTO)

Politika

Nastavljaju sa lažima! Islamistička Slobodna Bosna udarila na predsednika Vučića, Srbiju i Srpsku! (FOTO)

Društvo

BUDITE OPREZNI AKO VAM STIGNE OVAJ SMS! Pokušaj PREVARE se ponavlja: Iz "Pošte Srbije" apeluju da nikako ne načinite JEDNU GREŠKU!

Politika

Novi napad islamističke 'Slobodne Bosne' Vučić sprečava EU integracije regiona jer želi da proširi Srbiju na teritorije susednih država?!

Politika

Kurtijev plaćenik nastavlja da vodi kampanju protiv predsednika Srbije, samo i isključivo zato što Vučić vodi nezavisnu, srpsku politiku!