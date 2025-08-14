'PUCAO SAM U VAZDUH' Zastavnik Brkušanin o napadu blokadera: Prišlo ih je oko 100, toliku mržnju nisam video

Zastavnik Brkušanin, pripadnik odreda Kobri Vojske Srbije, opisao je do detalja sinoćni divljački napad blokadera u Novom Sadu ali i objasnio zašto je ispalio hitac upozorenja.

- Nama je prišlo oko 100 napadača, mi smo pružali otpor koliko smo mogli. Kada su nas okružili, procenio sam da je život mojih kolega ugrožen. Upotrebio sam vatreno oružje, pucao u vazduh, nakon čega su se oni razbežali. Da to nisam uradio smatram da bi posledice po mene i moje kolege bile daleko teže - rekao je on i dodao:

Bavim se ovim već 20 godina i odgovorno tvrdim da nikad nisam video toliki bes, toliku mržnju prema ovlašćenim licima, rekao je zastavnik Brkušanin, pripadnik Vojske Srbije i elitnog odreda Kobre.

Autor: Pink.rs