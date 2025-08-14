ONO ŠTO SE DEŠAVA U SRBIJI NIJE SLUČAJNO Dodik: Napad se usmerava na najjače političke stranke koje je birao narod

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik prokomentarisao je na Instagramu nasilje blokadera koji su sinoć pokušali da izvrše masovno ubistvo članova SNS.

- Ono što se dešava u Srbiji nije slučajno, baš kao što nije slučajno ono što se dešava Srbima u BiH i regionu. Rehabilitacija ustaštva u regionu, pritisci stranaca u BiH i pokušaji da se destabilizuje Srbija deo su iste slike - slike u kojoj nas žele videti pognutih glava. Interesantno je da se i u Srbiji, kao i kod nas, napad usmerava na najjače političke stranke koje narod bira decenijama. Cilj je isti - uzeti Srbima demokratiju i nametnuti vlast koju narod nikada ne bi izabrao. Podržavam predsednika Vučića u odbrani Srbije od ovih napada. Srbima i Srbiji nisu potrebne slike od kojih radost imaju samo oni koji nas žele na koljenima - napisao je Dodik i dodao:

- Danas sam u Srbiji da pružim podršku predsedniku Vučiću u nameri da pobedi sile koje bi volele da vide srpsko-srpske žrtve. Još jednom apelujem na sve normalne ljude, a takvih je većina, da bez obzira na političke razlike - koje su legitimne - razumeju da eskalacija nasilja urušava nacionalni interes svih nas: interes da se u miru razvijamo i jačamo.

