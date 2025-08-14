AKTUELNO

Politika

ONO ŠTO SE DEŠAVA U SRBIJI NIJE SLUČAJNO Dodik: Napad se usmerava na najjače političke stranke koje je birao narod

Izvor: PInk.rs, Foto: Instagram.com/Milorad Dodik ||

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik prokomentarisao je na Instagramu nasilje blokadera koji su sinoć pokušali da izvrše masovno ubistvo članova SNS.

- Ono što se dešava u Srbiji nije slučajno, baš kao što nije slučajno ono što se dešava Srbima u BiH i regionu. Rehabilitacija ustaštva u regionu, pritisci stranaca u BiH i pokušaji da se destabilizuje Srbija deo su iste slike - slike u kojoj nas žele videti pognutih glava. Interesantno je da se i u Srbiji, kao i kod nas, napad usmerava na najjače političke stranke koje narod bira decenijama. Cilj je isti - uzeti Srbima demokratiju i nametnuti vlast koju narod nikada ne bi izabrao. Podržavam predsednika Vučića u odbrani Srbije od ovih napada. Srbima i Srbiji nisu potrebne slike od kojih radost imaju samo oni koji nas žele na koljenima - napisao je Dodik i dodao:

- Danas sam u Srbiji da pružim podršku predsedniku Vučiću u nameri da pobedi sile koje bi volele da vide srpsko-srpske žrtve. Još jednom apelujem na sve normalne ljude, a takvih je većina, da bez obzira na političke razlike - koje su legitimne - razumeju da eskalacija nasilja urušava nacionalni interes svih nas: interes da se u miru razvijamo i jačamo.

'O UNUTRAŠNJIM I SPOLJNIM NAPADIMA NA SRBIJU I SRPSKU' Predsednik Vučić o detaljima sastanka sa Dodikom: O važnim temama za srpski narod s obe strane

Autor: A.A.

