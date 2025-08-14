AKTUELNO

Politika

Lažna princeza beogradskog džet-seta: Jasmina Šupeljak u kraljevstvu muževih para FOTO

Izvor: Pink.rs/B92, Foto: RED TV Printscreen ||

Jasmina Šupeljak, nekadašnja supruga arhitekte Bojana Šupeljka, godinama je važila za simbol beogradskog džet-seta. Luksuzna putovanja, skupa garderoba i medijska pažnja gradili su njen imidž – ali uz podršku tuđeg novčanika.

Njena javna slika brižljivo je građena – od brendiranih kombinacija i fotografija sa egzotičnih destinacija, do intervjua i kolumni koje su je predstavljale kao samostalnu, uspešnu i inspirativnu ženu.

Na Instagramu i u "prijateljskim" lifestyle medijima, Jasmina se godinama predstavlja kao urbana ikona stila, putnica svetskog kalibra i žena od ukusa.

U stvarnosti, tvrde oni koji je poznaju, u pitanju je klasičan sindrom "žene fudbalera" – samo bez fudbala.

Brendirana garderoba, egzotična putovanja, glamurozni događaji – sve je finansirano iz džepa tadašnjeg supruga, dok su medijski tekstovi i pojavljivanja dolazili "preko veze".

Vrhunac apsurda roman "Nesavršene"

Vrhunac apsurda, bio je kada je svoj roman "Nesavršene" pokušala da proda kao "srpsku verziju Seks i grada".

Poređenje koje, kažu, nije samo nerealno nego i uvredljivo za inteligenciju publike – jer dok je kultna serija govorila o emancipaciji i stvarnim dilemama urbanih žena, Jasminin tekst deluje više kao produžetak njenog "Instagram feeda" i marketinški alat za samopromociju.

"Priča o životu u tuđem luksuzu"

Foto: RED TV Printscreen

Kolumne u kojima "filozofira" o braku, ljubavi i samopouzdanju, nakon razvoda dobile su potpuno novo svetlo.

Posebno tekst "Eutanazija duše", koji su mnogi protumačili kao javno pranje intime i pokušaj da kroz "umetnički izraz" ponovo privuče pažnju.

Kritičari kažu da je to samo nastavak iste strategije – pažljivo kontrolisanog sadržaja koji stvara privid dubine, dok iza kulisa stoji jednostavna priča o životu u tuđem luksuzu.

Ni društvene veze nisu zanemarljive u ovoj konstrukciji imidža. Njeno blisko prijateljstvo sa vlasnicom Journal magazina Ivom Radić, otvorilo joj je vrata kolumni i glamuroznih događaja – praveći joj lažnu reputaciju javne ličnosti.

"To je nivo jadništva gde se izmišljaju prijateljstva i veze kako bi se održala slika o sopstvenom značaju", kaže jedan sagovornik iz modne industrije.

Danas, iako se i dalje predstavlja kao ikona stila i inspiracije, ostaje pitanje: Šta bi od tog "uspeha" preživelo kada bi se skinuli filteri sa fotografija, prekinule medijske veze i zatvorio tuđi bankovni račun? Da li se bliži kraj ovoj lažnoj bajci, pa Jasmina, beskprisna i nepotrebna, sada pokušava na protestima da nađe novu ulogu?

Autor: Dalibor Stankov

#Bojan Šupeljak

#Jasmina Šupeljak

#Politika

#džet set

POVEZANE VESTI

Domaći

Ovo je drugi muž Vesne Zmijanac: Doktor je nauka, Nikolija je ovo nasledila od njega, a jedna stvar ga izbacuje iz takta (FOTO)

Beograd

Uprava Beogradskog sajma demantuje navode da je počelo rušenje Beogradskog sajma

Politika

PINK.RS SAZNAJE! Predsednica Vrhovnog suda Jasmina Vasović razrešena dužnosti člana ispitne komisije za pravosudni ispit

Beograd

Važno saopštenje Beogradskog sajma! Oglasili se o mašinama za rušenje

Domaći

BOJANA RODIĆ SE SKINULA! Šijanova žena nikad zgodnija, grmi u kupaćem! (FOTO)

Domaći

NJIH DVOJICA SU DOKAZ DA PRAVA PRIJATELJSTVA NA ESTRADI ZAISTA POSTOJE: Dado Polumenta i Peđa Jovanović ovim potezom oduševili sve (FOTO)