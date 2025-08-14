HAPŠENJE U VRBASU I NOVOM SADU: Blokaderi uhvaćeni, jedan pokušao da pobegne, ali nije uspeo! Pogledajte snimke (VIDEO)

Policija je delovala brzo i efikasno i uhapsila nasilnike koji su pravili haos na javnim skupovima i napali učesnike političkih skupova uVrbas ui Novom Sadu.
Vrbas i Novi Sad juče su bili na udaru besnih blokadera koji su odlučili da ne samo blokiraju ulice, već i da napadnu nevine građane i policajce. Sve je završilo hapšenjima.
Petar Opalić iz Vrbasa – Pola sata nakon što su blokade postale haos, Opalić (1987) je odlučio da gađa kamenjem učesnike političkog skupa SNS, izazivajući ozbiljan incident. Ubrzo su ga uhvatili policajci, a kamera je zabeležila trenutak njegovog hapšenja.
Opaliću je određeno zadržavanje od 48 sati zbog krivičnog dela iz člana 344A Zakonika o krivičnom postupku.
Ognjen Vučković (2005) iz Novog Sada odlučio je da uništi imovinu Gradske uprave u centru grada.
Snimci hapšenja pokazuju ga kako pokušava da pobegne, ali policija je bila brža!
Vučković je uhapšen zbog oštećenja tuđe stvari, a sve se desilo u Bulevaru Oslobođenja, u kasnim noćnim satima.
Nasilje mora stati, upozorio je i Glavni javni tužilac Nenad Stefanović, koji je obećao da će svi nasilnici biti brzo identifikovani i kažnjeni.
Pored blokadera, policija će istrajati u svojim naporima da otkrije i sve one koji su putem društvenih mreža pozivali na nasilje.
Autor: Dalibor Stankov