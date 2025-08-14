UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Specijalna emisija povodom NASILNIH pokušaja BLOKADERA da izazovu DRŽAVNI UDAR! Jezive slike iz Novog Sada i Beograda (FOTO)

Nakon sinoćnjeg organizovanog nasilja koje je najvećim delom podstaknuto od strane prozapadnih medija i profila na društvenim mrežama koji se predstavljaju kao studenti u blokadi, za večeras su najavljeni još nasilniji protesti.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, kaže da je ovo za blokadere "poslednji juriš", jer su svesni da ih je sve manje, tako da su nasilniji.

- Ovo je čista najava nasilja, a ono što se sinoć desilo može biti okarakterisano kao pokušaj ubistva. Uz ovu najavu ako dodate sliku Andreja Vučića kao i pištolj koji je okrenut ka njemu, može se shvatiti kao poziv na ubistvo. Vidite ljude koji su sve nasilniji i koji motkama udaraju ljude. Najviše ljudi je povređeno u Novom Sadu. Ovo je izgleda "lepša" Srbija koju su najavili - rekao je Milovanović i dodao:

- Juče smo na tajkunskim televizijama videli pravdanje za svo nasilje. kažu da su se samo branili od napada policije, to je skandalozno. Srušili su SNS u Valjevu, Kraljevu, Čačku, Užicu, naravno da su sinoć članovi stranke došli da brane prostorije. Ovo sinoć je delovalo kao deo organizovane bande koja lomi sve pred sobom - rekao je Milovanović.

Blokaderi su za večeras su najavili okupljane na još tri lokacije u Beogradu, a to su Generalštab, kružni tok kod Opštine Novi Beograd kao i Autokomanda.

Uglješa Mrdić, narodni poslanik kaže da je državni udar jasan cilj blokadera.

- Ovi teroristi blokaderi žele državni udar i žele da padne krv. Sinoć su napravili nekoliko krivčnih prekršaja, među kojima je i pokušaj ubistva. Ali, mi se nećemo predati, branićemo naš dom i porodicu, hvala policija na brzom reagovanju. Mi smo organizovali dežurstva, niko nam neće zabraniti da se okupljamo u svojim prostorijama - rekao je Mrdić.

Srđan Kuvekalović, novinar televizije Pink, nalazi se ispred Generalštaba gde su se već okupili blokaderi.

- Pre nekih 10 minuta zatvoren je ugao Kneza miloša i nemanjine ulice, a blokaderi su se okupili oko Generalštaba. Očigledno je da žele da unište Vojsku Srbije. Oni su ranije podelili sliku na kojoj je brat predsednika Srbije u koga je uperen pištolj kao jasnu poruku. Za sada je mirno, jer su se tek okupili, a imamo najave da će blokirati i Novi Beograd - rekao je Kuvekalović.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Zoran Anđelković, direktor "Pošte Srbije" i nekadašnji predsednik Izvršnog veća AP Kosovo i Metohija, kaže da nije slučajno što su se blokaderi okupili baš ispred Generalštaba.

- Ovo nije ništa nepoznato u njihovom scenariju. Ako napadaju nečije kuće onda su fašisti, to je jednostavno tako. Video sam da je priveden sin generala Živkovića, on je ista grupa bandita i fašista koji ruše Srbiju. Predsednik Vučić je od samog starta to govorio. Zato i provociraju, oni bi voleli da policija primeni neka teža sredstva kako bi došlo do krvi. Nije slučajno što su se okupili ispred Generalštaba, žele da unište Vojsku Srbije, jer je vojska jedan simbol države, a napali su i crkve, grb, zastavu, sve simbole Srbije - rekao je Anđelković.

Sava Stambolić iz Centra za društvenu stabilnost ističe da je sinoć u Novom Sadu pokušan direktan napad na Miloša Vučevića, što je ujedno napad na celu srbiju.

- Oni su frustrirani, to je jasno. ono što se desilo sinoć u Novom sadu je strahota. Da vojnik nije ispalio onaj jedan metak i zaštitio savetnika predsednika Srbije Miloša Vučevića, ne znam šta bi bilo. Videli smo kako su ovi fašisti došli dobro pripremljeni, jer su znali da je Vučević tamo, to je bio napad na njega direktno, ali i napad na samu Srbiju. Ovo su sve fantomske organizacije u službi obojene revolucije - rekao je Stambolić.

Miljan Jovićević, politički analitičar, kaže da je sve ovo čist fašizam na delu u koji su uključenje i strane organizacije.

- Imamo direktno mešanje stranih obaveštajnih službi u cilju sprovođenja obojene revolucije u Srbiji. Čekala se nacionalna pošast da bi se oni uvukli u društvo i uradili sve ovo. Više milijardi je ušlo u naše društvo i dobro je da je donald Tramp onom uredbom oštetio USAID - keže Jovićević.

Anđelković se osvrnuo i na izveštavanje tajkunskih medija koji dodatno raspiruju mržnju.

- Oni nazivaju sebe mediji, ali su samo oglasna tabla ovih divljaka koji ruše Srbiju. Videli smo kako su sinoć šutirali krvnički čoveka na sred ulice koji bespomoćno leži, nema osuda za to u tajkunskim medijima - kaže Anđelković.

OKUPLJENI BLOKADERI ŠIROM SRBIJE

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Srđan Kuvekalović, novinar televizije Pink, ponovo se javio sa lokacije ispred Generalštaba, gde su se okupili blokaderi.

- Čini se da ovde nema ni plana ni programa, ne zna se kako će se ovaj protest odvijati. Još uvek je blokiran deo ispred Generalštaba. Policija je prisutna. Jasno je da je ovo napad na vojsku Srbije, to govori sama lokacija okupljanja - kaže Kuvekalović.

Milovanović ističe da je broj blokadera iz dana u dan sve manji, jer pošten svet ne želi da učestvuje više u nasilnim protestima.

- U Vrbasu su najavili najveći skup ikada, a okupilo se 139 osoba, a sa druge strane, ispred prostorija SNS-a, mirno stoji višestruko veći broj ljudi. Jasno je da pošteni ljudi više ne žele da učestvuju u ovim nasilnim terorističkim akcijama - kaže Milovanović.

Srđan Kuvekalović, novinar televizije Pink, javio se sa lica mesta sa najnovijim informacijama. Kako kaže, situacija je veoma napeta, a prisutna je i žandarmerija.

- U ovom trenutku je došlo do prve situacije na večerašnjem protestu. Vidite vozilo hitne pomoći koje je došlo da ukaže pomoć jednom čoveku, međutm kada su blokaderi to videli, odmah su počeli da negoduju i skandiraju. Upalile su se prve baklje, a grupa maskiranih osoba je krenula ka prostorijama Srpske napredne stranke koji sve vreme dobacuju poruke mržnje. Na teren je stigla i žandarmerija. U ovom trenutku je situacija na ivici eskalacije, a policija razdvaja okupljene građane - rekao je Kuvekalović.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Mrdić javlja da su prve kamenice poletele ka prostorijama SNS-a.

- Sada mi javljaju moji sa Savskog Venca da su kamenice krenule da lete ka prostorijama SNS-a i nadam se da će policija da ih sada sve pohapre. Očigledno je da oni nastavljaju po svom - rekao je Mrdić.

Milovanović je podelio i informaciju koju je dobio iz svoje redakcije.

- Nikola Simić iz Aranđelovca, sveštenik blokader, planirao je da večerašnji protest u Aranđelovcu ponese palice za batinjanje - rekao je Milovanović.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Srđan Kuvekalović, novinar televizije Pink, javio se sa lica mesta gde policija hapsi učesnika protesta koji je pokušao da izazove incident.

- Osoba je privele jednu osobu koja je biciklom krenula kroz masu građana kako bi dovela do incidenta. kada je policija reagovala, flaše su poletele iz pravca blokadera ka pristalicam SNS-a. Vidite da ovu osobu definitivno hapse i odvode u kola policije. Lete kamenice i flaše, a i skandiraju pogrdne stavri. Videli smo upravo i devojku koja je konzumirala marihuanu i time mahala ispred policije. Sve vreme blokaderi od žandarmerije traže da se okrenu i da napdanu mirne građane koji brane prostorije Srpske napredne stranke - rekao je Kuvekalović.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

SITUACIJA U NOVOM SADU

Ponavlja se situacija od sinoć. Nasilni blokaderi ponovo gađaju i napadaju prostorije SNS-a u Novom Sadu.

Oni i vandalizuju raznim grafitima prostorije Srpske napredne stranke i šaraju slike predsednika Srbije Aleksandra Vučevića i predsednika stranke Miloša Vučevića.

Oni su na kraju metalnim šipkama razbili prozore stranke i ponovo demonstrirali nasilje.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Mrdić je pokazao slike kamenica koje su pogodile okupljene ispred Srpske napredne stranke na Savskom Vencu.

- Nadam se da će policija odmah da reaguje - rekao je Mrdić.

Anđelković se osvrnuo na jezive scene nasilja i demoliranje prostrorije SNS-a.

- U ovim prostorijama je sinoć bio Miloš Vučević, pogledajte šta rade. Ovako bi izgledala Srbija da oni dođu na vlast. Pogledajte, sada kradu i stolice - rekao je Anđelković.

- Ovo je finale svega šta rade i svima u Srbiji je jasno šta je njihov plan i program. Evo pokazali su šta nude građanima, ovo su ti nobelovci i mirni građani sa N1. Da nema Aleksandra Vučića, ove scene bi gledali svaki dan - rekao je Milovanović.

Miljan Jovićević dodaje da je jedini cilj blokadera potpuni anarhizam.

- Njima je cilj potpuni anarhizam i uvođenje Srbije u jedno beznađe. Veliki problem su i te socijalne mreže, mnogo ljudi objavljuju budalaštine, raspiruju mržnju i to bez ikakvih posledica - rekao je Jovićević.

ESKALACIJA SUKOBA U BEOGRADU

Srđan Kuvekalović, novinar televizije Pink, uživo se uključio u program i objasnio šta se trenutno dešava na ulicama Beograda.

- Došlo je do eskalacije sukoba. Krenuli su neredi. Poletela je prvo petarda, a onda su krenuli za vatrometom i "zvučnim topovima". Žandarmerija je potisnula malo blokadere i sada dolazi do jurnjave. Blokaderi trenutno napadaju policiju - rekao je Kuvekalović.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Milovanović ističe da blokaderi pokazuju kako bi Srbija izgledala bez Aleksandra Vučića.

- Iza ovoga stoje studenti u blokadi, ovo im je valjda program za koji bi trebalo sutra da glasamo - rekao ej milovanović.

Autor: Iva Besarabić