DANAS IM JE META GENERALŠTAB? Šta se krije iza odluke blokadera da se okupe baš na OVOM MESTU

Blokadari su se večeras okupili da blokiraju Generalštab što jasno ukazuje da im je cilj da u potpunosti unište Vojsku Srbije.
Blokaderi koji su juče na ulicama Novog Sada i Beograda sprovodili nasilje nad narodom koji je bio okupljen ispred prostorija Srpske napredne stranke i policijom, danas su pokazali da im je cilj da unište našu vojsku.
Potpuno uništiti i oslabiti Srbiju je ono što blokaderi žele, a za to im je očigledno potrebno da unište i stub države odnosno vojsku, jer nema države bez jake vojske. Pakleni plan ekstremista blokadera je sada u potpunosti postao jasan.
Podsetimo, nasilici blokaderi juče su zapalili prostorije SNS u Novom Sadu i naneli teške povrede građanima koji su te prostorije došli da brane. Povređeno je 27 pripadnika policije.