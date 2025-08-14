AKTUELNO

DANAS IM JE META GENERALŠTAB? Šta se krije iza odluke blokadera da se okupe baš na OVOM MESTU

Foto: Pink.rs

Blokadari su se večeras okupili da blokiraju Generalštab što jasno ukazuje da im je cilj da u potpunosti unište Vojsku Srbije.

Blokaderi koji su juče na ulicama Novog Sada i Beograda sprovodili nasilje nad narodom koji je bio okupljen ispred prostorija Srpske napredne stranke i policijom, danas su pokazali da im je cilj da unište našu vojsku.

Foto: Pink.rs

Potpuno uništiti i oslabiti Srbiju je ono što blokaderi žele, a za to im je očigledno potrebno da unište i stub države odnosno vojsku, jer nema države bez jake vojske. Pakleni plan ekstremista blokadera je sada u potpunosti postao jasan.

Podsetimo, nasilici blokaderi juče su zapalili prostorije SNS u Novom Sadu i naneli teške povrede građanima koji su te prostorije došli da brane. Povređeno je 27 pripadnika policije.

