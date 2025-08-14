UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! VUČIĆ SE OBRAĆA JAVNOSTI: Predsednik Srbije o NASILJU BLOKADERA: Večeras smo videli kako sprovode TEROR u zemlji - Svi neprijatelji Srbije će odgovarati

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti uživo putem telefonskog uključenja na Informer TV, a televizija Pink direktno prenosi to uklučenje.

Predsednik govori o najaktuelnijim temama, a između ostalog i o nasilju blokadera.

- Najpre, ono što mislim da je veoma važno, to je da su ljudi večeras mogli da vide i razumeju sve. Prethodnih dana je neko mogao da kaže da neko izmišlja, da su pristalice SNS-a učinile nešto, napale nekoga, pa je to izazvalo neku reakciju. Večeras smo svi videli da svi ti divni ljudi i divna deca samo uništavaju tuđu imovinu i sprovode teror u zemlji. Niko ih nije ometao u tome. I na nekoliko tačaka u Beogradu, gde god vide bilo koga ko drugačije misli, moraju da ga napadaju. Tu je već uhapšeno četiri lica, jedan pripadnik SBPOK-a je teže povređen, napali su ga blokaderi. Država će bolje u Novom Sadu reagovati nego što je reagovala večeras. Snosim krivicu što neki naši državni organi nisu sposobni da reaguju onako kako bi trebalo. Oni su sinoć hteli žive ljude da spale. Možete da mislite šta bi oni sinoć uradili ljudima koji su bili unutra. Bilo bi 300 živih spaljenih. To je nešto što je sada svima jasno. Sada je svima potpuno jasno sa kim imamo posla i da nikad nisu želeli nikakav mir, sve vreme je bilo reči samo o nasilju - rekao je Vučić i dodao:

- Svima je sada jasno šta žele blokaderi. Svaki normalan čovek je večeras video ko izaziva nemire i nasilje, a posebno je dobro što je blokadera veoma malo na ulicama uprkos brojnim pozivima. Na nivou celog Beograda njih je ukupno 3.100 ljudi. Srbija više neće biti rupa na bilo čijem tepihu, a batinaši i ljudi koji su direkni neprijatelji Srbije će morati da odgovaraju - kaže Vučić.

Vučić je još jednom pozvao sve građane na mir.

- Ovde se vidi razlika uzmeđu Srbije koja želi da radi i da gradi Srbiju i one čiji je jedini jezik motka i koji pokušavaju samo da unište nešto. Videli bi šta se sinoć desilo, da nije bilo policije, siguran sam da bi bilo i mrtvih - rekao je Vučić.

Inače, blokaderi ponovo večeras divljaju u Novom Sadu, kao i u Beogradu.

U Novom Sadu se okupila grupa od oko 200 maskiranih blokadera, koji su se uputili prema prostorijama Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Sadu. Potom su razbili izlog SNS-a.

Takođe, manja grupa blokadera okupila se i ispred prostorija SNS-a u Beogradu.

