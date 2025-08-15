AKTUELNO

'VEČERAS JE DOŠAO IZ HRVATSKE, ŠTA ĆE ON OVDE DA NAPADA NAŠU POLICIJU' Ministar Dačić o hapšenju hrvatskog državljanina koji je napadao srpsku Žandarmeriju

Izvor: Kurir.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Među uhapšenima je i jedan hrvatski državljanin, koji je napadao srpsku Žandarmeriju. Večeras je došao iz Hrvatske. Šta će on ovde da napada našu policiju? Toliko o tome da ovi protesti nemaju veze sa stranim faktorom. Svako ko je napao policiju, odgovaraće, rekao je ministar Ivica Dačić.

Ministar Ivica Dačić obratio se po drugi put građanima tokom noći i rekao da su povređena najmanje 42 policijska službenika, nekoliko teže, a da je dosad uhapšeno 37 osoba: "Akcije su još u toku".

- Među uhapšenima je i jedan hrvatski državljanin, koji je napadao srpsku Žandarmeriju. Večeras je došao iz Hrvatske. Šta će on ovde da napada našu policiju? Toliko o tome da ovi protesti nemaju veze sa stranim faktorom. Svako ko je napao policiju, odgovaraće, rekao je Dačić.

