Šukalo: Da su mogli, oni bi sinoć nekoga ubili. Ovo je čist akt terorizma!

Cilj blokadera je da se dovede do građanskog rata, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, državni sekretar Adam Šukalo.

Komentarišući dešavanja i nasilje koje se ovih dana dešava na ulicama Beograda i Novog Sada, Šukalo je rekao da bi ako bude sve po zakonu, oni koji su to nasilje vršili trebalo da budu kažnjeni.

- Ako oni opet budu ćutali, onda se postavlja pitanje da li možemo da se oslonimo na institucije. Sve treba da bude po zakonu, treba da budu kažnjeni. Oni koji su zavedeni takođe, treba da shvate da je ovo što rade kažnjivo, Takođe, treba da se pošalje slika svetu da je Srbija pravna država, dosta su divljali i lomili. Da su mogli, oni bi sinoć nekoga ubili. Ovo je čist akt terorizma – rekao je Mrdić.

Šukalo je rekao da je njihov cilj da dođe do građanskog rata.



Objašnjava da je u aspektu nadležnosti MUP-a je na određen način uradila sve što je moguće, ali pravosuđe nije uradilo ono što je u njihovoj nadležnosti.

- Imamo devet i po meseci kontiuirana krivična dela koja se organizuju sa jednim delom sistema vlasti, takođe, imamo i jedan deo medija koji ne vrše propagandu već zajednički učestvuju kao pomagač u ovim krivičnim delima – rekao je Šukalo.

Kako kaže, očigledno je da su oni i pomagači i podstrekači u vršenju ovih krivičnih dela, kao i da je očigledno da pravosuđe u Srbiji, sa tačnim imenom i prezimenom tužioca u čijoj jeto nadležnosti, nisu radili ono što je njihova zakonska obaveza, tako da su i oni krivično odgovorni.

Uglješa Mrdić, narodni poslanik, čestitao je policiji na tome kako su odradili svoj posao, dodaje da je sada krajnje vreme da se Tužilaštvo i sudstvo pokažu.

- Kada neko dobije jednu kaznu, tome uglavnom više neće pasti na pamet da ovako napada i da divlja. Oni moraju biti adekvatno kažnjeni za ovo. Ovde nije reč o iznošenju političkog mišljenja ili stava, ovde je reč o krivičnim delima koja su izvršena – rekao je Mrdić.

Kako kaže, tu je imamo desetak ozbiljnih krivičnih dela, kao i desetak lakših, dodaje da je pitanje da li se u Srbiji poštuje ili ne poštuje zakon.

- Kada se on bude poštovao, onda ovih blokaderima neće više pasti na pamet da ovo urade ponovo – rekao je Mrdić.



Šukalo je rekao da su oni dobili podršku sa zapada, u smislu finansija, dnevnica, projekata... Dodaje da, kada bi napravili bazu podataka o tome svemu, kada bi povezali i predočili građanima, videli bi i trag novca u svemu tome.

- Izvršna vlast ne može da se meša u pravosuđe, ono je nezavisno, ali ono ne može biti nezavisno u odnosu na državu. Mora postojati međusobna kontrola sva tri stuba vlasti, kao i medija u Srbiji, koji mogu imati svoju uređivačku politiku kakvu hoće, ali ne mogu činiti krivična dela u svom izveštavanju – rekao je Šukalo.



Autor: A.A.