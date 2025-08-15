NA NOVOM BEOGRADU POVREĐENA ČETIRI POLICAJCA: Tužilaštvo dalo hitan nalog da se uhapse nasilni blokaderi

Dežurni javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je dao nalog policiji da prikupi dokaze i u što kraćem roku identifikuje osobe za koje se sumnja da su sinoć u Ulici Džona Kenedija napale policajce i nanele im povrede.

- Dežurni javni tužilac je obavešten od strane policijskih službenika PS Novi Beograd da je dana 13.08.2025. godine, u Ulici Džona Kenedija, došlo do povređivanja četiri policijska službenika posebne jedinice policije - Policijske brigade kojima su telesne povrede sredstvima podobnim da telo teško povredi zadala lica čiji se identiteti intenzivnim radom utvrđuju, kao i da je došlo do oštećenja službenog vozila Ministarstva unutrašnjih poslova u vidu slomljenog zadnjeg vetrobranskog stakla - navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog tužilaštva.

Kako se navodi, imajući u vidu da postoji sumnja da je izvršeno krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti kao i uništenje i oštećenje tuđe stvari, javni tužilac je dao naloge policijskim službenicima PS Novi Beograd da izvrše uviđaj lica mesta, sačine fotodokumentaciju, prikupe medicinsku dokumentaciju od oštećenih i odštetni zahtev, izuzmu video zapise, obave razgovore sa svim građanima koja imaju saznanja o predmetnim događajima.

- Naročito je naglašeno da, u što kraćem roku, identifikuju izvršioce krivičnih dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti i da o tome obaveste javnog tužioca koji će, u skladu sa svojim ovlašćenjima, primeniti zakonske mere za obezbeđivanje bezbednosti građana i javnog reda i mira - saopšteno je iz tužilaštva, uz apel svim građanima Republike Srbije "da poštuju zakone i da ne preduzimaju radnje kojima se narušava javni red i mir".

Autor: A.A.