'POSLEDNJI POZDRAV SMILJI PANIĆ' Predsednik Vučić se oprostio od majke Ranka Panića

Foto: Pink.rs/M. Kotaraš

Danas se sahranjuje Smilja Panić, majka Ranka Panića, koji je na današnji dan 2008. godine preminuo od posledica brutalnog batinanja tokom protesta Srpske radikalne stranke.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je venac sa porukom: 'Poslednji pozdrav Smiljani Panić'

Sahrana Smilje Panić obaviće se danas, 15. avgusta, na dan kada je Ranko izgubio život zbog tadašnje policijske brutalnosti. Ova tragedija ostaje trajna podsećanja na mračne godine vladavine prethodnog režima, kada su protesti često završavali krvavo, a policija je nemilosrdno reagovala prema građanima.

Podsetimo, Ranko, koji je tada imao 41 godinu, pretučen je od strane policije na mitingu koji je bio uredno prijavljen. U teškom stanju je primljen u bolnicu, ali je, uprkos naporima lekara, preminuo 15. avgusta.

Autor: D.B.

