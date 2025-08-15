RUČAK SA ARNAUTOVIĆEM: Vučić ugostio fudbalera Crvene zvezde i austrijskog kancelara nakon zvaničnog dela posete Štokera

Nakon zvaničnog dela posete saveznog kancelara Republike Austrije Kristijana Štokera Srbiji, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio ga je na ručku kome je prisustvovao i fudbaler Crvene Zvezde Marko Arnautović.

Poseta austrijskog kancelara Srbiji, na njegov predlog, dogovorena je u Tirani u maju, tokom EPC Samita. Kako je Pink.rs več pisao, tokom razgovora Vučića i Štokera naglašena je "obostrana posvećenost unapređenju ekonomskih odnosa, evropskim integracijama Srbije i produbljivanju kulturnih i društvenih veza između dve zemlje". Potpisana je i Deklaracija o produbljivanju ekonomskih odnosa.

Nakon zvaničnog dela, predsednik je ugostio kancelara Štokera na ručku, kojem je prisustvovao i fudbaler Marko Arnautović. "Ručak je prošao u opuštenoj i više nego prijateljskoj atmosferi", piše B92.

B92 piše i da tvrdnje o navodnim "neprijatnostima" ili "posebnim pritiscima", koji su se pojavili u medijma nakon posete Štokera ne odgovaraju istini.

Štoker potvrdio učešće Austrije na EXPO 2027

Kancelar Štoker je tom prilikom potvrdio učešće Austrije na EXPO 2027. u Beogradu, što predstavlja važan signal podrške i poverenja u kapacitete Srbije da organizuje događaj od globalnog značaja. Njegova želja je bila da "lično uruči pismo o učešću kako bi naglasio važnost odnosa dveju zemalja".

Autor: D.B.